Megépülhet a Szicília és az olasz szárazföld közé tervezett gigantikus híd, miután az olasz kormány döntött a beruházás megkezdéséről – írja a Time Out .

Szicíliát és az olasz szárazföldet a Messina-szoros választja szét. A tengerszoros legközelebbi pontja 3,1 kilométer, amely a szicíliai Messina városának kikötőjétől a szárazföld kalábriai régió Villa San Giovanni városáig mért távolság.

A Messinai híd megépítése évezredek óta foglalkoztatta a térségben élőket. Konkrét ötletként a rómaiak idején merült fel, akkor az volt az elképzelés, hogy hajók összekapcsolásával alakítanak ki állandó hídszerűséget Szicília és a szárazföld között.

A modern időkben is többször előkerült a híd megépítésének ötlete, 2009-ben már úgy tűnt, zöld utat kap a beruházás, aztán 2013-ban lefújták azt.

Most viszont igazi szenzációt jelent, hogy az olasz kormány rábólintott a projektre. Ennek értelmében a tervek szerint 11,6 milliárd eurós költséggel (mintegy 4.500 milliiárd forint) megépülhet a Messinai híd.

Ha elkészül, a létesítmény a világ leghosszabb, 3.600 méteres függőhídja lesz (jelenleg a törökországi Çanakkale-híd a leghosszabb, 2.023 méterrel).

A hidat úgy tervezik, hogy ellenálljon akár 200 kilométer per órás széllökéseknek is, és szerkezete kibírja a 7,5 magnitudó erősségű földrengéseket is.

Arra azonban még várhatóan egy évtizedet is várni kell, hogy átkelhessünk a Messinai hídon. Egyelőre csak annyit közöltek, hogy a 2030-as években fog elkészülni.

A Szicíliát a szárazfölddel összekötő állandó infrastruktúra kapcsán nem a híd az egyedüli ötlet. Ahogy arról az Origo beszámolt, ugyanígy izgalmas ötletnek tűnik az, amelynek értelében víz alatti alagúttal kötnék össze a szigetet az olasz szárazfölddel.