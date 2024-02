Habár lassan fél évszázada nem működik, de a múlt maradványai beleértve a régi italautomaták, a régi berendezések, sőt még a rózsaszín és kék székek is még mindig teljesen jó állapotban maradtak fenn ebben a McDonald's-ban.

A Triangle Of Mass (@trianglemass) becenevet használó amerikai felfedező megosztott egy videót a hátborzongató helyiségről, ami már a 629.000 megtekintést és 116.000 kedvelést is túlszárnyalta.

A helyszínt egy barátjának a tippje alapján egy ADHD Urbex néven ismert tartalomkészítő segítségével találta meg. A videó, amelyben Paul Anka "Put Your Head on My Shoulder" című dala szólal meg, a 80-as évekbeli, furcsa belső tér bemutatásával kezdődik, ami úgy tűnik, hogy még mindig készen áll arra, hogy a vendégek élvezhessék a hamburgereket, a kólát és a sült krumplit.

A videón a pult is látszik, ahol a pénztárgépek lehettek, kicsit hátrébb pedig még mindig jól láthatóak a polcok és a hűtőszekrény. A fókusz ezt követően a helyiség többi részére irányul, ahol megpillanthatjuk a sültkrumpli címkéket, a kistévéket, és a forrócsokoládé-automatát is.

Forrás: Mirror