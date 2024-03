Technológiák a közlekedésbiztonság szolgálatában

Az okos közlekedési rendszerek (ITS) legfőbb célja a járművek és az utasok közötti információáramlás biztosítása, ami elsősorban a biztonságot és a közlekedési hatékonyságot szolgálja. Az ITS segíthet a balesetek megelőzésében és kezelésében, a forgalomirányításban, de a károsanyag-kibocsátás csökkentésében és a jobb utasélmény elérésében is.

Ütközéselkerülő szenzorok

Az ütközéselkerülő szenzorok képesek érzékelni a jármű előtt, mögött vagy mellett lévő akadályokat, ezekről figyelmeztetik a vezetőt, sőt, az ütközés elkerülése érdekében akár be is avatkoznak. A szenzorok radart, kamerát, ultrahangot vetnek be azért, hogy növeljék a közlekedési biztonságot, illetve csökkentsék a balesetek súlyosságát.