Gothár Péter ügye a legújabb balliberális szexuális zaklatási botrány. Marton László, Kerényi Miklós Gábor, Havas Henrik és Varnus Xavér gyalázatos ügyei után egy újabb szexuális ragadozó bukott le. Kerényi Miklós Gábor esetében az volt a legdöbbenetesebb, hogy kiderült: rengetegen tudtak a zaklatásokról, de nem tettek semmit. Most pedig Schilling Árpád szólta el magát: Gothár Péterről is sokan tudták a környezetében, hogy fiatal nőket zaklat, mégsem tett senki semmit (ő is tudta, ő sem tett semmit, annak ellenére, hogy a felesége is zaklatás áldozata volt). Ki tudja, hány ilyen szexuális ragadozó lehet még a balliberális kulturális világban, aki ellen semmit nem tesz a közeg?

Az Egyesült Államokból elindult MeToo-botrány (melyet Harvey Weinstein döbbenetes szexuális bűncselekményei indítottak el) hatására 2017 őszén állt a nyilvánosság elé Sárosdi Lilla színésznő azzal, hogy - az azóta meghalt - Marton László, a Vígszínház akkori igazgatója 1994-ben súlyosan zaklatta,egy barátjával együtt elvitte kocsikázni és a Margit-hídon, fényes nappal orális szexre akarta kényszeríteni az autóban.

A kocsiban Marton barátja az akkor 18 éves Sárosdi előtt kielégítette magát. Marton először tagadott, de lemondott a Színművészeti Egyetemen a tanításról és a Vígszínház főrendezőségéről is. Összesen nyolc nő mondta lényegében ugyanazt: 18-21 éves korukban, egyszerű színházrajongóként kerültek Marton közelébe, aki visszaélt ezzel. Később kiderült, hogy Kanadában is zaklatási ügybe keveredett, ezért haza kellett jönnie.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a napokban kitört zaklatási botrány, aminek a balliberális világ egyik legfőbb jelképe, Gothár Péter rendező a főszereplője, nem éppen egyedülálló. Gothár azóta közleményben ismert el egy zaklatást, a Katona József Színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) viszont megpróbálja a legkisebb botránnyal elintézni az ügyet. Máté Gábor, a Katona igazgatója menekül az Origo kérdései elől, az SZFE pedig zavaros közleményben, összevissza beszél Gothár szexuális zaklatásáról.

Marton László esetéről a balliberális propagandamédia is kénytelen volt beszámolni. Bár Marton 24 éven keresztül volt a Vígszínház igazgatója, Kádár János Magyarországától kezdve Bajnai Gordon miniszterelnökségéig, az ügy kirobbantója, Sárosdi Lilla és férje, Schilling Árpád, a balliberális oldal jelképei voltak, Soros György támogatottjai, politikailag sokkal aktívabbak Martonnál, ezért - nekik akarván megfelelni - Martont támadó cikkek is megjelentek a balliberális sajtóban (Schilling motivációjáról sokat mond, hogy a csúnyán megbukott Kálmán Olgának komikusan alacsony nézettségű műsorában a botrány kirobbanása után közvetlenül lényegét tekintve arról beszélt, hogy a saját oldalukon elitváltásra van szükség - vagyis, most már nekik kellene jönni Martonék helyett).

Ez megmagyarázza Schilling Árpád mostani döbbenetes elszólását is: Gothár beismerése után Facebook-bejegyzésben ismerte el, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit. Maga Schilling is tudott róla, és ő sem tett. Valószínűleg Schilling nem gondolta végig a bejegyzését, nyugodtan mondhatjuk, elszólta magát.

Tehát: Schilling cinkostársaival együtt úgy maradt csendben éveken keresztül a szexuális zaklató Gothárral kapcsolatban, hogy a saját felesége is molesztálás áldozata volt korábban.

Ahogy már kedd óta látjuk, a balliberális média Gothárt már próbálja megmenteni, a gyalázatos zaklatási ügyet bagatellizálni. Soros blogja, a 444 például gyalázatos módon Gothár hazug mentegetőzését adta címül cikkének: "Gothár Péter: Erkölcsileg elfogadhatatlan módon közeledtem egy munkatársnőmhöz".

A "Tanár úr" elfenekel

Marton László ügye után hamar nyilvánosságra került a magát Kerónak elnevező Kerényi Miklós Gábor - Demszky Gábor és Gyurcsány Ferenc egykori kegyencének - zaklatási botránya. Több színész is elmondta, hogy elfenekelte őket, sőt egy előadás főpróbája után összevert egy meztelenre vetkőztetett 13 éves fiút.

Kerényire jellemző, hogy megdöbbentő módon saját magát akarta áldozatként beállítani: "Igazából véve egy meggyilkolt embernek érzem magamat, akire mindenfélét rászórtak, ez rettenetesen ráragadt, ő megpróbált ez elől elmenni, lemondott a művészeti vezetői posztjáról, elment nyugdíjba. Kidobtak a színházból, megtiltották, hogy bemenjek, ami az én életemben egy olyan dolog, hogy őrület. Hát én ezért a színházért éltem, ezért a színházért voltam. Megsütnek, és szépen lassan elfogyasztanak. Ennyi volt az életem" - mondta a szexuális zaklató.

Maros Ákos volt színházi táncos, két éve úgy nyilatkozott, hogy 25 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékokon Kerényi bezárta egy szobába, ráparancsolt, hogy tolja le a nadrágját, majd elfenekelte. Mindezt azzal az ürüggyel, hogy párszor elkésett a próbáról.

Úgy idézte fel a történteket, hogy felmentek a kollégium egyik szobájába, ahol a rendező eltorlaszolta az ajtót egy iskolapaddal, majd azt mondta neki, vegye le a nadrágját és az alsónadrágját. Utóbbira nem volt hajlandó - mondta a táncos. Ezt követően Kerényi nagy erővel hármat vert a fenekére, és azt mondta neki: ha akar, sírjon nyugodtan, ez is a megtisztulás része. Ekkor Maros Ákos felhúzta a nadrágját, félrerúgta a padokat és elment. "Hurkás volt a fenekem" - mondta. A 2017 őszén kirobbant botrány után az Operettszínház csak 2018 áprilisában rúgta ki Gyurcsány és Demszky korábbi kegyeltjét.

Kerényi Miklós Gáborról közismert tény, hogy az egykori SZDSZ elnökével, Magyar Bálinttal volt nagyon jó viszonyban, ő egyengette az útját. Erről még a Magyar Narancs is írt. Aztán Demszky Gáborral barátkozott össze, ami oda vezetett, hogy megkapta az Operettszínházat, még a kétezres évek elején. Demszkynek sok gondja volt a pesti színházvezetőkkel és botrányt botrányra halmozott. Bízott benne, hogy Kerényivel nem lesz probléma. Ideológiai semmiképpen sem.

Miután Demszky előbb megszüntette a nagyszerű Művész Színházat, mert vezetői - Törőcsik Mari és Schwajda György - nem törleszkedtek neki, a negyedik évad után leváltotta az Új Színház éléről a kétségkívül világszintű nagy rendezőt, Székely Gábort.

Ezek után Demszky biztosra akart menni, és az Operettszínház élére az SZDSZ-közeli Kerényi Miklós Gábort állította. Ameddig Demszky volt a főpolgármester, Kerényi mandátumát mindig meghosszabbították.

Kerényi Miklós Gábor, ahogy megírtuk, két olyan kitüntetést is kapott, amin a baloldalhoz köthető józanabb művészek is megdöbbentek. Medgyessy Péter idején, 2004-ben úgy lett kiváló művész, hogy korábban nem kapott érdemes művész címet, pedig ez volt a szokásjog a magyar kulturális életben. 2008-ban pedig a Gyurcsány Ferenc vezette kormány Kossuth-díjjal jutalmazta meg. Nagy volt a döbbenet és persze, a csendes felháborodás is a döntés után. Hiszen őt nem tartották nagy művésznek, hanem csak egy ügyes iparosembernek.

Vibrátor ajándékba

Következett a sorban Havas Henrik, a Kádár-rendszer áporodott korszakának évtizedekig itt hagyott jelképe, akiről először egykori titkárnője, Baukó Éva, majd Molnár Anikó is elmondta, hogy szexuálisan zaklatta. Ki tudja, miféle fétis bújik meg a "Tanár úr" megnevezés mögött, de Kerényihez hasonlóan Havas Henrik is megkövetelte, hogy így szólítsák.

Baukó azt mondta a TV2-nek, hogy Havas anális szexre akarta rávenni és fenyegetőzött is: azt mondta a fiatal lánynak, hogy tönkreteszi majdani karrierjét, ha nem engedelmeskedik. Molnár Anikó pedig arról számolt be, hogy Havas Henrik fogdosta, sőt egyszer erőszakkal megcsókolta. Máskor pedig vibrátort vett neki, hogy így provokálja. Havas a vibrátort elismerte, azt mondta, hogy ez egy jó vicc volt.

Később kiderült, hogy Görög Zitát és az ATV női dolgozóit is zaklatta. Volt, akit fogdosott, másnak ajánlatot tett.

A baloldal egyik leghíresebb kitartottjának egyébként kifejezetten érdekes a karrierjére is vetni egy pillantást, ugyanis volt egy másik beceneve is, az Őrmester. Havas persze azt állította, hogy ez a szigora miatt ragadt rá, de mi azért másra gyanakodtunk. Az autószerelőből, villamosvezetőből, taxisofőrből lett bumfordi fiatalember már elmúlt 30 éves, amikor a hetvenes évek végétől rakétaként kezdett szárnyalni a karrierje. Meglepően fontos politikai műsorokat bíztak rá a Kádár-rendszerben, egyre-másra. Havas trükkje egyszerű volt: ott piszkálni a rendszert, ahol szabad, ahol nem fáj senkinek. Jól értett ahhoz, hogy úgy nyaljon, úgy törleszkedjen, hogy kívülről szemtelenkedésnek tűnjön. Akkor támadja Bős-Nagymarost, amikor már lehet, de akkor nagyon. Abba a kommunista miniszterbe kössön bele, akiről már lemondott a párt. Hogy honnét tudta ennyire jól Havas, hogy éppen kit lehet már bántani, honnét tudta ilyen pontosan az Őrmester, erre azért vannak tippjeink. Érdekesség, hogy barátja és állandó társa, a Kulcsár-ügybe is belekeveredett Forró Tamás korábban már lebukott, hogy ügynök volt.

A lebukott Havasról hamar kiderült, hogy egy neki kiszolgáltatott fiatal nőnek gusztustalanul mutogatta magát, erőszakoskodott vele, zsarolta, fenyegette, szexuálisan megalázta. Egy másik fiatal nővel megfogatta a péniszét és erőszakkal szájon csókolta. Amellett, hogy verbálisan őt is folyamatosan zaklatta. Havas akkor épp az ATV-n próbálkozott, végül őt is kirúgták.

Felismerni egy eltorzított hangot

Két éve, ahogy azt részletesen megírtuk, szexuális zaklatással vádolta meg Varnus Xavért, a magát világhírűnek hazudó orgonistát, az egykori Heti Hetes-szereplőt, Mérei Tamás szombathelyi csellóművész. Varnus megpróbált tagadni, de belezavarodott a magyarázkodásba. Több ponton saját korábbi interjúi cáfolták a szavait. Mérei először 2017. november 7-én, a Hit Rádió adásában mesélte el történetét, akkor még név nélkül.

Azt mondta, a zaklatás még tinédzser éveiben történt, amikor képtelen volt kezelni azt a traumát, amely érte, és a félelem miatt fel sem merült benne, hogy akár még a szüleivel is beszéljen döbbenetes élményéről.

Az eset akkor történt, amikor Varnus külföldről hazatérve koncertet adott egy vidéki városban. A kezdő zenészfiú 15 évesen lehetőséget kapott egy közös fellépésre, amely addigi életének csúcsát jelentette.

A fellépés jól sikerült, olyannyira, hogy az ismert zenész másnap újra felkérte egy közös haknira. Ekkor merült fel az is, hogy ha már úgyis másnap lesz a szereplés, maradjanak közös szálláson éjszakára.

Érdekes módon egyébként a rádióadásból sem az áldozat, sem a támadó neve nem derült ki, Varnus Xavér ennek ellenére magára vette a vádakat, és egy indulatos Facebook-posztban követelt bocsánatkérést.

A jobboldalt gyalázó tévés politikai kabaréműsor, a Heti Hetes rendszeres szereplője, Varnus Xavér állításaiban itt jött az első furcsaság: azt állította, hogy felismerte az őt vádoló férfi hangját. Csakhogy ez aligha lehet igaz, a Hit Rádió ugyanis eltorzította a hangot. Ha viszont nem ismerhette fel a hangot, akkor kérdés: honnan tudta, hogy ki vádolja őt, hacsak nem onnan, hogy emlékezett az esetre, és igazak Mérei vádai. És ez még csak a jéghegy csúcsa, a saját maga mentegetésére szánt posztból csak még rosszabbul jött ki. Erről itt írtunk részletesen.