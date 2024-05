Szentkirályi Alexandra: Tiszta, rendezett és közlekedési káosztól mentes várost csinálok Budapestből!

A főpolgármester-jelölt hozzátette, ha ő nyeri a főpolgármester-választást, onnantól

nem Gyurcsány Ferenc emberei fogják a városházán foglalni azokat a helyeket, amiket azok elől vesznek el, akik dolgozni szeretnének ezért a városért, többek közt én és a kollégáim is ilyenek vagyunk.

Kijelentette: a következő napokban és hetekben azon fog dolgozni, hogy minél többet beszéljen Budapest ügyeiről, a fővárost érintő saját terveiről, és a Gyurcsány-Karácsony koalíciót megszüntesse a városházán.

Orbán Viktor és Szentkirályi Alexandra

Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

Lehessen végre a budapestiek valódi ügyeivel foglalkozni ahelyett, hogy most Gyurcsány Ferenc ügyei élveznek prioritást. Én erre készülök, erre vállalkozom

- emelte ki. Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy a Városligetben egy másik rendezvényen újabb bizonyítékát láthatják az emberek annak, hogyan "borul össze a Gyurcsány-Karácsony koalíció", amire az elmúlt hetekben is volt példa, hiszen közös kampányrendezvényt is tartottak.

Ezek után nem is lepődhetünk meg azon, hogy nem csak a munkanapjaikat, hanem a munkaszüneti napot is együtt töltik a Városligetben - jegyezte meg a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje. Úgy fogalmazott, "volt képük ezt az eseményt abba a Városligetbe szervezni, amit egyébként a kormány újított fel, az akkori fővárosi vezetés aktív együttműködésével". A tízéves Liget Projekt keretében egy világszínvonalú, a budapestiek által is nagyon kedvelt kulturális fejlesztés valósult meg. Megújult többek közt az Olof Palme ház, felépült a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, valamint egy nagy játszótér, amelyet "imádnak a budapesti szülők és gyerekek". A fejlesztések keretében a Városliget több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelülettel bővült, 72 000 négyzetméter burkolt felületet bontottak el, több mint 500 lombos fát, 130 fenyőt, csaknem 70 000 cserjét és több mint 700 000 évelőt ültettek - idézte fel a politikus.

Azt hiszem, hogy a budapestiek minden nap, amikor használják a ligetet, akkor szavaznak a lábukkal, és amellett szavaznak, hogy ez egy jó beruházás, jó projekt volt

- hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Hozzátette, hogy ugyanezek az emberek, akik néhány száz méterre tőlük, Karácsony Gergely és Gyurcsány Ferenc városligeti majálist tartanak, ők voltak, akik gyakorlatilag a fákhoz kötözték magukat anno, hogy ez a projekt ne valósulhasson meg. Úgy vélte, ez a hozzáállás az, ami most is egy helyben toporogva tartja Budapestet, "hogy ne épüljön semmi, és aki valamit akar csinálni, az inkább ne csináljon semmit". A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje jelezte: a következő napokban és hetekben is járja majd a fővárosi kerületeket és folytatja a kampányt.