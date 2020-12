Hivatalosan is csatlakozott az egykoron a teljes politikai generáció- és kultúraváltást ígérgető Momentum Mozgalom a Gyurcsány Ferenc által erőltetett közös listához. Fekete-Győr András pártelnök most tulajdonképpen azokkal közösködik, akik ellen pártja annak idején - legalábbis a szavak szintjén - létrejött. Az Origo talált egy 2017-es interjút, amiben a pártelnök többek között azt mondta, hogy nem hajlandóak senkivel sem együttműködni, valamint költségvetési, államháztartási szempontból sokkal jobban áll az ország, mint a Gyurcsány-korszakban. Ahogy a Jobbik esetében is bebizonyosodott: a pénzért és a hatalomért a baloldal mindenre képes.