Mivel az idősek a legveszélyeztetettebbek, az ő beoltásuk a legfontosabb. Így arra kérték a háziorvosokat, hogy a héten kiküldött listákról a legidősebbeket hívják be oltásra. Ezzel az akcióval azt szeretnék elérni, hogy a 80 év fölötti regisztráltak mind megkaphassák az oltást - hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján.

György István, az oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy a járvány harmadik hulláma gyors felszálló ágban van. Az oltási tervnek megfelelően zajlik az oltások beadása, és már az EU-ban a második helyen állunk az átoltottságot tekintve. Február vége óta félmillió embert sikerült beoltani - tette hozzá.

A következő napokban az idősek oltása folytatódik, vannak még olyan 80 év feletti regisztráltak, akik még nem kaptak oltást - mondta György. A háziorvosoknak a legidősebbek oltásáról kell gondoskodnia - tette hozzá. Minden eddiginél több vakcinát használnak fel a héten az idősek oltására, praxisonként 20-20 főt tudnak beoltani AstraZeneca-vakcinával. A kórházi oltópontokon Szputnyik- és Pfizer-vakcinákkal oltják az időseket, a háziorvosok 24-24 főt küldhetnek. A Moderna-vakcinával is folytatódnak az oltások - mondta György.

Megkezdődött a védekezésben részt vevő rendvédelmi szervek oltása is - mondta György István. A honvédség a saját oltópontjain végzi az oltásokat, míg a többiek a kórházi oltópontokon kapnak oltást.

Több mint 500 ezer oltás beadására van lehetőség a következő héten - mondta György István. Az oltási központ vezetője további regisztrációra bíztatott.

606-an nem viseltek maszkot

606 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt - mondta Kiss Róbert. Az intézkedéseket nézve nőtt a maszkviselési szabályok megsértőinek száma - tette hozzá. Mindenki tartsa be a védelmi szabályokat. Március 8-tól valamennyi közterületen viselni kell a maszkot.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy a kijárási tilalmat 260-an szegték meg. 62 rendőri intézkedés volt a tranzitálási szabályok megszegése miatt. A rendőr alezredes közölte, hogy szerdán 7893 hatósági házi karantént rendeltek el.

Soha nem látott adatok

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy egy éve nyilvánították világjárvánnyá a koronavírus-járványt a WHO szakemberei. Olyan magasak a harmadik hullám felszálló szakaszának adatai, amiket korábban nem tapasztaltak - tette hozzá. Már több mint 128 ezren vannak az aktív fertőzöttek. Február 18-án jelentették be a harmadik hullám kezdetét. A kórházban ápoltak száma azóta a duplájára, míg a lélegeztettetek száma a háromszorosára nőtt.

Ezt a nagyfokú terjedést meg kell állítani - mondta Müller.

Egyrészt el kell kerülni a fertőződést a higiéniai szabályok betartásával, valamint a védőoltások beadásával növelni kell a védett személyek számát. A legnagyobb kockázati csoportot kell védeni - tette hozzá. Müller Cecília ismételten levelet ír az időseknek, hogy akik nem regisztráltak, azok oltakozzanak. A családtagok se bizonytalanítsák el az időseket - tette hozzá. Jellemzően minden héten rendelkezésre állnak különféle vakcinák. Meg kell menteni azokat a honfitársainkat, akiknél szövődményesen zajlik a betegség.

Így érkeznek a vakcinák

Müller Cecília szólt arról is, hogy az áldozatok között is egyre több fiatal található. Nekünk is alkalmazkodni kell azokhoz az új ismeretekhez, amivel sikeresebbé tudják tenni a védekezést. Az oltóanyagok beszállítása zajlik, de nem az ütemterv szerint. 55 200 adag AstraZeneca-vakcina érkezett csütörtökön, de a következő időszakban lényegesen kevesebb fog érkezni. Igyekezni kell olyan vakcinabeszerzési lehetőséget feltárni, ami hatásos és biztonságos, hogy minél többen oltakozzanak. 450 ezer Sinopharm-vakcina érkezett - tette hozzá.

A brit mutáns vonatkozásában a klinikai tünetek megegyeznek a korábban megismert vírussal, de sokkal gyorsabban zajlik a rosszabbodás üteme is - ismertette az országos tisztifőorvos. Ha időben orvoshoz fordulnak, akkor a háziorvos is tudja rendelni a favipiravir gyógyszert - mondta Müller Cecília. A plazmaterápiához hasonló gyógyszer áll rendelkezésre a kórházakban - tette hozzá.

A legtöbb új fertőzött a 40-49 éves korosztályból került ki

Több mint 35 ezer pozitív esetet azonosítottak a múlt héten, az átlagéletkoruk 44 év volt, és a többségük nő volt - ismertette Müller Cecília. A 40-49 éves korcsoportban 23 százalék volt az aránya az új fertőzötteknek, a 30-39 éves korosztályban 13 százalék volt az új megbetegedési arány. Müller elmondta, hogy 3100 település érintett a koronavírus-fertőzésben. Az összes új fertőzött 36 százalékát a közép-magyarországi régióból azonosították. A legkevesebb új eset Zala megyében volt.

Müller Cecília végezetül elmondta, hogy 1,6 millió 60 év feletti regisztrált. Türelmet kért mindenkitől, aki védőoltásra vár.

450 ezer adag kínai vakcina érkezett

A regisztráltak számától függően beolthatják az időseket húsvétig - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető kifejtette: több százezer idős még nem regisztrált, bár közöttük a legmagasabb a regisztráltak aránya. Az országos tisztifőorvos levelet ír azoknak az időseknek, akik még nem regisztráltak, hogy fontolják ezt meg - közölte. Hangsúlyozta: valamennyi oltóanyag, amelyet a hatóságok megvizsgáltak és engedélyeztek, biztonságos és védettséget ad, és az oltás az egyetlen eszköz, hogy megszabaduljunk a járványtól. Néhány órája érkezett Kínából újabb 450 ezer vakcina, így összesen egymillió adag jött már onnan - mondta.

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 149 557 fő a beoltottak száma, ebből 327 428 fő már a második oltását is megkapta. 8312 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 489 172 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 172 többségében idős, krónikus beteg, így a halálos áldozatok száma 16 497 főre emelkedett.