Európa érdekeivel ellentétesek a jelenlegi európai uniós migrációs javaslatok, amelyek erősítenék a bevándorlást és migránsgettókat eredményeznének – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A miniszter kifejtette, hogy már októberre egyszámjegyűre csökkenhet Magyarországon az infláció, és kitért arra is, hogy a magyar kormány végrehajtotta az Európai Bizottság által kért törvénymódosításokat, ezzel minden akadály elhárult az elől, hogy megérkezzenek hazánkba az uniós források, és így lehetőség legyen a tanárok béremelésére is. A miniszter az Origo kérdésére reagált a fővárost érintő újabb botrányokra, és a brüsszeli korrupciós ügy új fejleményeire is, de arra is választ kaptunk, szerinte felelnie kell-e Karácsony Gergelynek a kampánypénz-botrány miatt.

Meg kell erősíteni az Unió határvédelmi rendszerét

A tárcavezető a Kormányinfón kifejtette, hogy szerdán Brüsszelből a sok rossz hír mellett egy jó hír is érkezett, hiszen azt követően, hogy az Európai Tanács teljesen elfogadhatatlan formában döntött az elosztási mechanizmustól, amely migránsgettókat eredményezne,

a V4-ek, Németország és Hollandia elérte, hogy ne gyorsított eljárásban tárgyaljon az Európai Parlament és a Tanács a kötelező migránskvótáról

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter megerősítette a korábbi magyar álláspontot:

mindenfajta elosztási mechanizmus – fejkvótával súlyosbítva is – elfogadhatatlan, és a jelenlegi migrációs javaslatok Európa érdekeivel ellenétesek,

nem tartalmaznak garanciákat a hatékony határvédelemre, és azt a veszélyt hordozzák, hogy továbbra sem lehet az EU határain kívül lefolytatni a menekültügyi eljárásokat.

Csak az Unión múlik, mikor kapják meg a pedagógusok a nekik járó béremelést

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy miután a kormány teljesítette az igazságszolgáltatási mérföldkövet, az uniós költségvetésből a kifizetéseknek most már nem lehet akadálya. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy

a kormány megküldte a számlákat az Európai Bizottság részére, és mintegy 202 millió eurót várnak rövidtávon Brüsszeltől.

Hozzátette: a Bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel teljesítését visszaigazolja, és 60 napja a költségnyilatkozat feldolgozására, valamint az összeg átutalására.

Magyarország idén eddig több mint 650 milliárd forintot költött határvédelemre. Ezzel kapcsolatos megtérítési igényét jelezte az Európai Uniónak, de eddig mindössze kevesebb mint egy százalékát kapta vissza ennek az összegnek

– közölte Gulyás Gergely, aki szerint az európai határok hatékony védelméhez szükség van az EU anyagi hozzájárulására. Leszögezte azt is, hogy

jelenleg 800 milliárd forinttal tartozik a magyar tanároknak Brüsszel, és plusz 650 milliárd forinttal a határvédelmi költségek tekintetében.

Tehát a most benyújtott számlák mellett további 325 milliárd forint illeti meg Magyarországot a határvédelmi költségek miatt – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A baloldal hergelése ellenére sokan akarnak pedagógusok lenni

A felvételi eredményekkel kapcsolatban elmondta, több mint 126 ezren felvételiztek idén a felsőoktatásban, és közel 95 ezer hallgatót vettek fel, 43 százalékkal nőtt a vidéki egyetemekre felvettek száma, 34 százalékkal nőtt a műszaki, természettudományi mérnöki és informatikai területre felvettek száma. Tíz felvett közül nyolc állami támogatással kezdheti meg a tanulmányait. A gazdaságtudomány területén is 22 százalékos emelkedés volt. A miniszter szerint a pozitív változás a pedagógus-képzést is érinti, ami azt jelenti, hogy

sokan tekintenek a pedagógus pályára úgy, mint ami a jövőben biztos jövedelmet fog garantálni. 10 514 jelentkezőt vettek fel, ez az elmúlt hat év legmagasabb száma.

A pedagógus utánpótlás biztosított, 29 százalékos a tanárképzés esetében a növekedés, ami minden szakterületre kiterjed

– emelte ki Gulyás Gergely. A miniszter azt is bejelentette, hogy szerdán a kormány döntött arról is, hogy a Károli Egyetem új campusának megépítését támogatja, és ez vélhetően 2027-ig fog tartani.

Már októberben egyszámjegyű lehet az infláció

Gulyás Gergely arról is szólt, hogy növekvő gazdasági kilátásokkal lehet számolni, és ez felgyorsulhat az év második felében. A költségvetésben rögzített gazdasági növekedés tarthatónak tűnik. Ami fontos, hogy az inflációt is le fogják törni, gyors csökkenéssel számolnak, és októberben már egyszámjegyű lehet az infláció. A legfontosabb, hogy amennyire lehet, megvédjék ennek káros hatásaitól az embereket, ezt szolgálták az árstopok és a kötelező bolti akciózás is.

Gulyás Gergely hozzátette, hogy a legfontosabb, hogy az embereket megvédje a kormány az infláció hatásaitól. Ezt szolgálja a kötelező akciózás és az online árfigyelő rendszer, illetve az, hogy a SZÉP-kártyát hidegételek vásárlására is fel lehet használni. A miniszter azt is elmondta, hogy

eddig 3,1 milliárd forint bírságot szabtak ki a hatóságok, tehát az látszik, hogy vannak, akik az infláción nyerészkedni akarnak.

Magyarország továbbra is a béke pártján áll

Tegnap a kormány áttekintette az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetét is. A miniszter a Kormányinfón elmondta, hogy a legszerényebb becslések szerint is eddig több mint 310 ezren vesztették életüket a háború során. Közel 10 ezer fő a civil áldozat. A tárcavezető szerint az oroszoknak lényegesen nagyobb a tartaléka, és lényegesen több a vesztesége is, az ukrán ellentámadás eddig nagyobb eredményt nem hozott.

A kormány továbbra is a béke mellett van, az azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgeti

– erősítette meg ismét a kormány álláspontját Gulyás Gergely. A miniszter kérdésre elmondta, hogy Ukrajnát Magyarország eddig is számtalan formában támogatta, de pénzügyi támogatást és fegyvert nem tudnak adni. Kifejtette: uniós költségvetésből nem tudnak egy nem uniós államot támogatni, amíg az uniós tagállamok nem kapták meg a nekik jogosan járó forrásokat. Fegyvereket ugyanakkor nem szállítunk, és ilyen jellegű pénzügyi segítséget sem adunk, jegyezte meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint

Ukrajnának működőképesnek kell lennie, ez az érdeke Magyarországnak is.

Uniós költségvetésből csak akkor tudunk más, külső államot támogatni, ha már minden tagállam megkapta az őt megillető forrásokat – jelentette ki a miniszter.

Magyarországtól nem lehet elvenni az uniós elnökséget

Egy interjúból az derült ki, hogy az EU soros elnökségét hazánk migrációellenes álláspontja miatt akarják elvenni Magyarországtól. Ezt az EU mellett dolgozó tanácsadó testület, a Meijers Bizottság egyik tagja, John Morijn mondta egy baloldali rádióban. Morijn szerint a magyar bevándorláspolitika tulajdonképpen eltérítené a brüsszeli terveket. Ezzel kapcsolatban az Origo kérdésére a miniszter azt válaszolta, hogy

nincs jelentősége a kijelentésnek, és nincs realitása annak, hogy a magyar elnökségre ne kerüljön sor a jövő év második félévében.

Tehát nincs arra lehetőség, hogy elvegyék az uniós elnökséget, erre nincs lehetőség.

Az Európai Parlament a legkorruptabb szervezet Európában

Ma a legkorruptabb európai uniós intézmény az Európai Parlament, ami a korrupció megelőzéséről beszél, miközben a legsúlyosabb, legvisszatetszőbb korrupciós ügyek kötődnek európai parlamenti képviselőkhöz

– mondta Gulyás Gergely, szintén az Origo kérdésére. Hozzátette, hogy az Európai Bizottság egyidejűleg úgy fogalmazza meg az átláthatóság követelményét a tagállamokkal szemben, hogy több milliárdos ügyben, például Pfizer-beszerzés, a bizottsági elnök sms-ben tárgyal, de még ezeket sem hozza nyilvánosságra. Gulyás Gergely szerint külön beszélni kell Ursula von der Leyen korrupciógyanús ügyeiről.

Karácsonynak el kell számolnia a külföldi dollárokkal

Arra a kérdésünkre, hogy a miniszter mit szól ahhoz, hogy Karácsony Gergely főpolgármester váratlanul bejelentette a BKK jegyárak drasztikus emelését, és duplájára emelné a vízdíjat a fővárosban, Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy

a jelenleg mindent meg kell tennie minden vezetőnek és a kormánynak is, hogy az árak, a közszolgáltatások árai ne emelkedjenek.

Súlyos erkölcsi felelősségük van, és még jogi felelősségük is lehet. Egyértelműen szükséges azt tisztázni, hogy külföldről ki az, aki vélhetően befolyásszerzés reményében pénzt adott a főpolgármesternek, és a főpolgármester mozgalmának

– mondta Gulyás Gergely az Origo egy másik kérdésére.

Kötelessége tehát Karácsony Gergelynek és a mozgalma tagjainak, hogy válaszoljanak arra, honnan van az 506 milliós támogatás

Nem megengedhető, hogy egy magyar politikus a jogszabályokat megsértve külföldről fogadjon el támogatásokat – mondta a guruló dollárok és Karácsony Gergely félmilliárdos támogatásának ügyéről Gulyás Gergely.