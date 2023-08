A kormány zöld lámpát adott: 2300 méter hosszúságú libegő épülhet, egyben a Kopasz-hegyi tévétorony is megújulhat. Kormányhatározat jelent meg a tokaji tévétorony és libegő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről.

A kormányhatározat szerint a kormány kinyilvánította a szándékát, hogy egyetért a Kopasz-hegyi tévétorony, valamint a zárt kabinos libegő projektek előkészítésével és megvalósításával. Ezek tervezését a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. már meg is kezdte. A kabinet arról is döntött, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója 2023. szeptember 1-jétől az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A projekt ötlete régebbről ismert: része a kormány által 2020-ban elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Programnak. Így Magyarországon egyedülálló, zárt kabinos, négy évszakos libegő épülhet meg, 2300 méter hosszú, változatos domborzati adottságokkal rendelkező nyomvonalon közlekedik majd. Az indulási rész a Fesztiválkatlanban lesz, az érkezési pedig a Kopasz-hegyi tévétoronynál. Ez már csak azért is felújításra szorul, mert az 1960-as években épült torony kifejezetten népszerű kirándulóhely még úgy is, hogy korábban lezárták, és nem lehet látogatni. Az épületnek új funkciót adnának, és kiállítóteret, kiszolgálóegységeket alakítanának ki benne, illetve egy ötven méter magas panorámaliftet is beüzemelnének.

Ezenkívül a Fesztiválkatlanban, a libegő kiindulási pontját is modernizálnák. A tévétorony hasznosításának első ütemű startját még 2022-re tűzték ki, ez Wáberer György akkori Facebook-bejegyzéséből derült ki. A háború azonban közbeszólt, és lelassult a kivitelezés. Az tudható, hogy a libegő tervezési megbízását nettó 48,5 millió forintért a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. nyerte el, a vonatkozó szerződést 2022 márciusában kötötték meg. Hogy a kivitelezés pontosan mennyibe kerülhet, az a kiviteli tervek alapján határozható meg. Mindenesetre tavaly tavasszal az a becslés látott napvilágot, hogy a libegő kialakítása megközelítőleg 2,5–3 milliárd forint kell.

Csakhogy ez a számítás az akkori árakból indult ki, azóta nyilvánvalóan mind az építőipari, mind az építőanyag-piaci árak kilőttek, nem beszélve a munkaerőköltségekről és az általános inflációról. Vagyis a bekerülés jelen állás szerint ennél jóval több lehet.