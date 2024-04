Gyönyörű lányok a Magyarország szépén - nézzen képeket a válogatóról!

Idén ismét megrendezik Magyarország legrangosabb szépségversenyét, a Miss World Hungaryt, aminek idén is a közmédia ad otthont. A győztes a dicsőség mellett lehetőséget kap arra, hogy egy éven keresztül viselje a Magyarország Szépe címet és képviselje hazánkat a nemzetközi világdöntőn. Rendkívül fontos, hogy a győztes jó kommunikáljon angol nyelven is és magabiztosan tudja bemutatni az általa választott és támogatott jószolgálati ügyet. Itt nézhet képgalériát a mai válogatóról, ahol természetesen a zsűritagok mellett megjelent Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata is, akik a Miss World Hungary hazai jogtulajdonosai.