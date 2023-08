Hazahozták és már magyar börtönben van K. Péter, a hazai drogmaffia egyik vezére. Nemrégiben szállították egy szerbiai börtönből Magyarországra. A férfi annak a Grubacs Igornak az alvezérének tartják, akihez az egyik legnagyobb magyar drogüzlet köthető. Velük szemben az is felmerült, hogy rendőrségi iratokhoz jutottak hozzá, ezt az ügyészség vizsgálja – írja a Magyar Nemzet .

A szerb-montenegrói drogmaffiához köthető, a hazai kábítószerbűnözés egyik vezető szereplőjét, K. Pétert egy szerb börtönből Budapestre hozták hetekkel ezelőtt, hogy megkezdje a jogerős börtönbüntetését – írja a Magyar Nemzet. A lap információit a Fővárosi Törvényszék megerősítése.

A férfi azok után került börtönbe Szerbiában, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda vele kapcsolatban álló bűnözőket fogott el Magyarországon. Az FBI és az Europol segítségével 2021 júniusában 12 embert fogtak el a rendőrök Budapesten és Szekszárdon kábítószer-kereskedelem miatt. K. Pétert is ezen a napon fogták el, őt egy másik kábítószerrel kapcsolatos ügy, valamint fogolyszökés miatt körözte a Fővárosi Törvényszék. A rendőrök a bandatagoknál végzett házkutatásokon találtak 57 kilogramm marihuánát, megközelítően 3,5 kilogramm kokaint, 3,5 kilogramm amfetamint, extasy tablettákat, kristályos kábítószergyanús anyagot, fentanylt és a felütéshez használt 13 kilogramm koffeint. Ezen felül lefoglaltak 140 millió forint készpénzt, 8,5 millió forint értékű kriptovalutát és hét autót.

Az elmúlt évek legnagyobb üzlete

K. Péter az éjszakai életben csak Grubacs Igor alvezéreként ismerték, akihez az utóbbi évek egyik legnagyobb magyarországi drogüzlete is köthető. A bandától lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke közel negyedmilliárd forint volt. Grubacs Igornak sikerült elmenekülnie Magyarországról. Ezek után Montenegróban akart üzletelni a helyi maffiával, de ezt a rendőrök megakadályozták. Végül tűzpárbaj után sikerült elfogniuk. A börtönből is meg akart szökni, de ez nem sikerült neki. A banda elleni nyomozást a rendőrség másfél hónapja fejezte be, vádemelést javasolnak az ügyben.

Rendőrségi iratok a maffiánál

A Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi igazgatója, Opauszki András elmondta Grubacs Igorról, hogy a magyar alvilág befolyásos tagja, rengeteg kábítószer behozataláért felelős.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség jelenleg azt vizsgálja, hogy hogyan kerülhettek a férfihoz rendőrségi iratok, tanúvallomások.

Ezeket a razziák közben sikerült lefoglalni, ugyanis Grubacs Igor otthagyta.

K. Péterhez is kerülhettek hatósági iratok, ezt az ügyészség Budapesti Rendőr-főkapitányság felderítő főosztályának munkatársai ellen indított nyomozásban vizsgálja.