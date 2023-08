Ami egy egyszerű közúti ellenőrzésnek indult a győri rendőrök számára, arról gyorsan kiderült, hogy sokkal komolyabb dolog, mivel az igazoltatott férfiról kiderült, hogy több bűncselekményt is elkövetett.

Január 2-án délután három óra körül a rendőrök követni kezdtek egy szlovák rendszámú autót, azért, hogy igazoltathassák a sofőrt, akin behajtott egy bolt parkolójába és kiszállt. Ekkor a rendőrök igazolttatták a 33 éves férfit, akinek a ruházatát és az autóját is átvizsgálták. A nadrágjában két darab, kábítószergyanús anyagot tartalmazó nejlontasakot, az autójában pedig egy szintén gyanús anyagot tartalmazó műanyag fecskendőt találtak.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a férfit eltiltották a vezetéstől és az autó rendszáma sem azé a kocsié volt, amit vezetett.

A férfit bevitték a kapitányságra, ahol drogtesztet végeztettek vele, ami több szerre is pozitív lett, tehát a bedrogozva vezetett. A későbbi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a nála talált anyagok is kábítószerek.

Az écsi férfit eltiltás alatti vezetés, kábítószer-birtoklás, egyedi azonosító jellel visszaélés és bódult állapotban elkövetett járművezetés elkövetésével gyanúsították meg, és hallgatták ki. A nyomozást a rendőrség befejezte az ügyben, amelynek iratait vádemelési javaslattal küldék el az ügyészeknek.