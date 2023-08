Kis híján megölte lánya élettársát egy házaspár Nagykátán, amikor pajszerrel, és egy baseballütőnek látszó nyéllel rátámadtak az utcán. Amikor az áldozat több lövést leadott, hogy védje magát, odahívták a fiukat, a férfi sógorát is, aki baltával érkezett. A nőt és a fiát emberölési kísérlettel vádolják.

A vádirat szerint egy házaspár korábban jóban volt a lánya élettársával, egy anyagi természetű vita miatt azonban a kapcsolat 2021 nyarára megromlott közöttük. Az asszony és a férfi fenyegetni kezdte a lányukat és az élettársát. Azt mondták, bántani fogják őket. Egy vitás kérdés rendezése érdekében 2021. szeptember 7-ére a szülők találkozót beszéltek meg egy Nagykátai járásban található település dohányboltja elé a lányukkal, aki oda nem egyedül érkezett. Vele volt az élettársa, valamint két kisgyerekük és még két ismerősük. Ahogy a nő szülei a helyszínre értek,

apja azonnal kipattant a kocsiból egy baseballütő jellegűre kialakított szerszámnyéllel a kezében és megindult a nő élettársa felé.Erre lánya élettársának ismerőse önvédelemből odaadta neki a gáz-riasztó fegyverét. Az apa ekkor már a férfi közvetlen közelébe ért, és még mielőtt az használhatta volna a fegyvert,

lesújtott rá a szerszámnyéllel.

Ennek ellenére a megtámadott férfi kétszer el tudta sütni a pisztolyt, de ennyi nem volt elég ahhoz, hogy a támadó befejezze, amit elkezdett. Időközben ugyanis az a felesége is mellé állt. Ő egy pajszerrel a kezében ugrott ki a kocsiból és a lánya élettársához rohant.

Aztán hátulról fejen ütötte.

Az áldozat megint kétszer lőtt a riasztófegyverrel, és a gáz hatására az apa és az anya is a földre esett, de az anya még eldobta a pajszert a férfi felé, ami eltalálta a lábán.

Ekkor az anya és az apa telefonon a helyszínre hívta a fiát, míg a férfi élettársa, vagyis a támadók lánya, a segélyhívót ütötte be a telefonjába. Amint a szülei hívására a fiú - az ügy másik vádlottja - a helyszínre ért, a kezében tartott baltával bedobta annak a kocsinak a hátsó ablakát, amivel testvére élettársa a helyszínre érkezett. Nem érdekelte, hogy a hátsó ülésén ült a férfi két kisgyereke. Emiatt újra fellángolt az összetűzés a felek között,

aminek eredményeként az anya, az apa és a fiuk együtt támadtak a férfire.

Kézzel és különböző eszközökkel ütötték a férfit, amíg a helyszínen lévők a verekedő feleket igyekezett szétválasztani. A megtámadott férfi autójának másik ablakát is betörték, és a szélvédő is megsérült. Végül a három támadó legyőzte az áldozatot. A férfi elveszítette az eszméletét, de még ezután is belerúgtak néhányszor, aztán elmenekültek.

Az áldozat életveszélyes állapotba került. A súlyosabb következmények elmaradása részben védekezésének, részben pedig csak a szerencsének volt köszönhető. A Pest Vármegyei Főügyészség ügyészek anyát és fiát emberölés kísérletével vádolták meg. Az apát csak azért nem, mert az eljárás során meghalt.