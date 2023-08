Ravasz kivonulás Európából

Múlt pénteken kaptak levelet azok a magyarországi NGO-k, amelyek részesülnek a Soros-alapítványok támogatásaiból, ebben a levélben arról írnak, hogy

a Nyílt Társadalom Alapítványai - legalábbis hivatalosan - lényegében megszünteti tevékenységét az Európai Unióban.

A levél az alapítvány három munkatársa azt követően küldte ki az érintetteknek, hogy a szervezet igazgatótanácsa radikális irányváltásról döntött abból a célból, hogy hatékonyabban használhassa fel forrásait a világ más pontjain. Ezen a ponton érdemes emlékeztetnünk Alex Soros tavaly júniusi kijelentésére, amikor úgy fogalmazott:

Sosem hagyjuk magára Ukrajnát.

Európával csak átfogó jelleggel, a nagy, globális témákban betöltött szerepe tükrében kívánnak foglalkozni. A hivatalos indoklás szerint a kivonulás azért szükséges, mivel az Európai Unió intézményei egyébként is nagyobb összegeket költenek azokra az ügyekre, amelyeket fontosnak tartanak, vagyis az "emberi jogok és a sokszínűség" témáira. Vagyis: minek az alapítványokkal bíbelődni, ott van maga Brüsszel. Abba már úgyis beépültek.

A levél létéről a baloldali Szabad Európa adott hírt, a portál egyúttal megkereste az érintetteket is.

A látszatkivonulás mellett döntés született a Soros-szervezetek szervezeti átalakításáról is, amelyre már 2024-ben sor kerülhet. Ugyanakkor a Szabad Európa sem tud részleteket a kivonulás ütemezéséről, ahogy azoknak az országoknak a helyzete is nyitott kérdés még, ahol szerintük és a Soros-birodalom szerint "nem igaz, hogy az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok vagy a sokszínűség témáira".

Ebből kiindulva élhetünk a gyanúperrel, hogy a Soros-birodalom az "emberi jogokra" és a "sokszínűségre" hivatkozva az európai kivonulást követően is támadja hazánkat, mivel Magyarország ellenzi az illegális bevándorlást és az erőszakos genderpropagandát.

Az európai uniós intézmények vonatkozásában érdemes néhány szót szólni

az Európai Külkapcsolati Tanácsról, Soros brüsszeli fiókszervezetéről, amelynek Eva Kaili mellett Gyurcsány Ferenc felesége is a tagja és amelynek tagjai több alkalommal is megszavaztak Magyarországot elítélő határozatokat.

Alex Soros akarhatja a látszatkivonulást

A jelek szerint az OSF (Open Society Foundations, a Soros-szervezetek angol megnevezése) igazgatótanácsának döntését

az ifjú Keresztapának, vagyis Alex Sorosnak a politikai elképzelései motiválhatták.

Alex Soros decemberben vette át a Nyílt Társadalom Alapítványai vezetését, valamint ő az egyetlen családtag a Soros-família és az alapítvány pénzügyeit felügyelő Soros Fund Management befektetési bizottságában. Emlékezetes, a Bloomberg írta meg még júliusban, hogy

Alex Soros megnevezése után a Nyílt Társadalom Alapítványok dolgozóinak 40 százalékát már elbocsátották júliusban.

A Soros-alapítású NGO a Bloomberg szerint 2021 végén több mint 500 embert foglalkoztatott. Az ifjabb Soros júliusban a Wall Street Journalnak mondta, hogy nézetei hasonlóak apjáéhoz, de ő még nála is politikusabb, valamint ugyanebben az interjúban mondta el, hogy szeretne más ügyeket is felkarolni, példaként említve a szavazati jog és az abortuszjog támogatását, valamint a nemek közötti egyenlőséget. Emellett megerősítette,

továbbra is számíthat a támogatására az amerikai (és vélhetően a globális) baloldal.

Ezen a ponton érdemes emlékezünk arra az esetre, amiről az Origo is írt, miszerint a német baloldal is kapott a guruló dollárokból.

Egyre jobban szorult a hurok Sorosék nyakán Magyarországon a dollárbaloldal botrányai miatt

Ami tegnap még összeesküvés-elmélet volt, az másnap összeesküvés-gyakorlattá változott, amikor a 2022-es országgyűlési választásokat követően a baloldal katasztrofális bukása után

fény derült a rendszerváltás utáni időszak legsúlyosabb korrupciós botrányára, vagyis a guruló dollárok ügyére és a nyomában kibontakozó dollárbaloldal-botrányra.

Mindez a választásokat követő augusztusban kezdődött, amikor a hatpárti baloldali összefogás egykori közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester az ATV-ben beszélt arról, hogy

2022 júniusában is több százmillió forintos támogatásokat kaptak az Egyesült Államokból.

Az Origo részletesen foglalkozott a dollárbaloldal-botránnyal, a teljesség igénye portálunk is hírt adott az Action for Democracy szervezet szerepéről a baloldalon, valamint írtunk a a National Endowment for Democracy, a CIA leányvállalatának magyarországi tevékenységéről is, foglalkoztunk a Karácsony Gergely-féle 99 Mozgalom pénzmosási ügyeivel, valamint részletesen foglalkoztunk azzal is, mennyi pénzt is kaphatott a hazai baloldalt segítő dollármédia az Egyesült Államokból, illetve hogyan igyekezett befolyásolni a hazai választásokat, végül, de nem utolsó sorban, milyen bosszúhadjáratot indított a Soros-birodalom a guruló dollárok ügyének napvilágra kerülése miatt.

Gyakorlatilag a Gyurcsány Ferenc vezette magyarországi baloldal teljes politikai gépezete kompromittálódott a dollárbaloldal-botrány nyomán.

Az ügyben nyomozást indított a rendőrség, a NAV és az Állami Számvevőszék is, valamint a titkosszolgálatok is jelentést készítettek az ügyben, amellyel kapcsolatban azóta feloldották a titkosítást és amiből kiderül,

négy milliárd forintnál is több pénzt kaphatott a hazai baloldal az Egyesült Államokból.

Nem kizárt, hogy Sorosék látszatkivonulásának eldöntésében komoly szerepet játszhatott a dollárbaloldal-botrány kirobbanása.

Orbán Balázs: Csak akkor hisszük el, ha az utolsó Soros-katona is elhagyja Európát és Magyarországot

A Soros-birodalom európai kivonulásának hírére Facebook-posztban reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

csak akkor hisszük el, hogy a megszálló csapatok valóban távoznak a kontinensről, ha az utolsó Soros-katona is elhagyja Európát és Magyarországot

- írja.