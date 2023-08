A 15. kerületi Szent király útja és a Kolozsvár utca sarkán lévő Palotás kisvendéglőben 1999. február 2-án délelőtt egy kapucnis, arcán sálat hordó férfi húsz lövést adott le az egyik asztalnál ülő Döcher Györgyre és a testőrére. Az egyiküket tarkón, a másikat szemen lőtte. Az asztalnál ült még Döcher felesége és egy harmadik férfi is, ők nem sérültek meg. A gyilkosság után a tettes elmenekült.

A gyilkossággal kapcsolatban az elmúlt években több lehetőség is felmerült, mint például egy meghiúsult fegyverüzlet, azonban a hatóságok szerint teljesen másról lehet szó.

Az egykori barátja ölethette meg

A vád szerint az éjszakai életben jól ismert Turek, a korábbi nevén H. Sándor jó barátságot ápolt Döcherrel. Szinte elválaszthatatlanok voltak, azonban valamit miatt mégis megromlott a kapcsolatuk egy idő után.

Turek ekkor kérte meg a felvidéki maffia vezetőjét, Sátor Lajost, hogy ölesse meg Döchert.

Turek, vagy más néven U. Alex mellett az ügy másik vádlottja B. Károly, aki megölhette Döchert és a testőrét. A leszámolásban egy harmadik ember is részt vehetett, Sz. Árpád, ő azonban korábban egy autóbalesetben meghalt.

Tureket 2021 októberében fogták el a TEK segítségével, B. Károlyt pedig ugyanezen a napon fogták Németországban fogták el. Emberölés miatt kihallgatták őket, majd egy év elteltével vádat emeltek ellenük.

A Magyar Nemzet az esettel kapcsolatban megkereste a Fővárosi Törvényszéket.

Kiderült, hogy az ügyben szeptember 19-én fognak előkészítő ülést tartani a bíróságon.

Gyilkosságért gyilkosságot

Amikor Turek megkereste Sátor Lajost Döcher György meggyilkolása miatt, Sátor rábólintott, azonban kért cserébe valamit. Tureknek cserébe végeznie kellett Sátor riválisaival, a Pápay klánnal. A klánt a dunaszerdahelyi Fontana étteremben végezték ki 1999. márciusában. A támadók kommandós ruhában mentek be az étterembe, ezért a banda tagjai azt hitték, hogy razzia van. Végül a támadók 10 bandatagot gyilkoltak meg. A szlovák rendőrség szerint a gyilkosságban benne volt Turek és B. Károly is. Utóbbi együttműködik a rendőrökkel, többször is visszavitték korábban a mészárlás helyszínére.