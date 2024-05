A bolzanói tornát két győzelemmel kezdő csapat szerdán 51 másodperccel a vége előtt kapott góllal 2-1-es vereséget szenvedett az addig pont nélkül álló román együttestől. A lefújást követően Galló Vilmos a vb-t közvetítő Sport TV-nek adott interjújában bohócnak nevezte Don MacAdam szövetségi kapitányt, illetve bírálta őt, amiért szerinte nem megfelelő támadósorban játszatja és az emberelőnyös ötösből is kihagyta. Rajta kívül többen is a csapat háza táján uralkodó rossz hangulatra, a nem megfelelő mentalitásra, szakmai döntésekre és pedagógia érzékre panaszkodtak már a találkozó előtt is, pedig az első két fordulóban a győzelmek nem maradtak el. A torna előtt több rutinos játékos - köztük az egyik legjobb hazai hokisnak tartott Bartalis István - mondta le a válogatottságot.

Galló nyilatkozata nagy port kavart

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az eset után a Magyar Jégkorong Szövetség közleményben reagált Galló megjegyzésére, és a csapat háza táján uralkodó rossz hangulatra. A szövetség úgy fogalmazott, Galló Vilmos nyilatkozata profi sportemberhez méltatlan volt, emellett leszögezte, hogy a szakmai stáb és a válogatott tagjai közösen dolgoznak azon, hogy a feszültségeken túllépjenek.

A magyar jégkorong-válogatott csatára csütörtök reggel a saját közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amiben bocsánatot kért a nyilatkozatáért.

"Ezúton szeretnék bocsánatot kérni a nyilvánosság előtt tett interjúm miatt a szövetségi kapitánytól. A problémákat mindenképp az öltözőben, négy fal között kellett volna rendbe tennünk.

Ahogy mondtam korábban is - mint minden játékos -, én is szerettem volna többet tenni a csapatért, és ez így lesz a jövőben is. Tisztában vagyunk vele, hogy nem ezt az eredményt várta tőlünk a több száz helyszíni és több tízezer tévé előtti szurkoló.

Már ezen a világbajnokságon is megmutattuk ugyanakkor, hogy ennél sokkal többre vagyunk képesek, és ígérem, a hátralévő két mérkőzésen is mindent megteszünk a csapat sikeréért." - írta a Facebook-oldalán a válogatott rutinos játékosa.

A magyar válogatott tagjai csütörtökre pihenőnapot kaptak Don MacAdam szövetségi kapitánytól. A csapat legközelebb május 3-án lép pályára, a következő fordulóban a házigazda Olaszország lesz az ellenfél, majd az utolsó fordulóban Szlovénia ellen jég lépre.