A politikus elmondta, a hazai gáztározók töltöttségi szintje jelenleg 88 százalék. Mint megjegyezte, soha ilyen magas még nem volt. Ez a mennyiség akár az ország egészének, vagy csak a lakosság energiaellátását nézve, hosszú időre elegendő mennyiség. Mindez azt jelenti, erősítette meg Németh Szilárd, hogy lesz elegendő mennyiségű energia nem csak a téli időszakra, hanem jövőre is, és a kormány természetesen mindezt rezsivédett áron biztosítja az átlagfogyasztásig a magyaroknak.

Ám emellett az is nagyon fontos, hogy további más forrásokat is keressen a kormány, ezért is volt nagy jelentőségű az augusztus 20-i hétvégén lefolytatott több tárgyalás, ahol a miniszterelnök több keleti országgal is egyezségre jutott. Ami az energia helyzetet illeti, a rezsibiztos kijelentette, igen változnak az árak Európában és a világban, ezért is van jelentősége a magyar kormány intézkedéseinek.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.