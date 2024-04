Világsztárral fotózták Vajna Tímeát

Jake Gyllenhaal olyan filmekből lehet ismerős, mint az Országúti diszkó, a Brokeback Mountain – Túl a barátságon, a Mélyütés, a Donnie Darko. Feltűnt a Zodiákus című David Fincher-thrillerben, a Szerelem és más drogok című romantikus filmben és a Forráskód című akciófilmben. Kritikai sikereket aratott a Fogságban és az Ellenség című filmekkel, az Éjjeli féreg és az Éjszakai ragadozók pedig újabb BAFTA-jelöléseket hozott a színész számára. A Marvel-moziuniverzum Pókember: Idegenben című filmjében a képregényszereplő Mysteriót keltette életre a mozivásznon. Vajna Timi vele közös képe nem épp mai, de most tette ki Instagram-sztoriban:

Fotó: Vajna Tímea

Vajna Tímea legutóbb jócskán dekoltált felsőben mutatta meg a melleit azoknak, akik a közösségi oldalakon követik az életét, most pedig egy Instagram-sztoriban tett közzé magáról egy bikinis képet – igaz, újabb posztjának más üzenete is van, mint csupán annyi, hogy milyen jól néz ki.

Vajna Tímea posztja

Fotó: Instagram/Vajna Tímea

Mint látható, az influenszer az #endometriosis hashtaget rendelte a képhez, ezzel is jelezve, hogy endometriózissal, komoly nőgyógyászati betegséggel küzd, a petefészkéből több cisztát is eltávolítottak már. A műtétekre 2021-ben került sor, ennek nyomait azonban még mindig viseli a testén Vajna Tímea – a hegeket kis szívecskékkel jelölte meg a fotón.

Vajna Tímea mostanában kevés vidám tartalmat posztol, sokkal inkább a legnagyobb szomorúságáról, a saját gyerekért való küzdelmeiről vallott. Nemrég elárulta, hogy az elmúlt években négyszer vetélt el, mára már teljesen lemondott arról, hogy természetes úton szülessen gyereke.

Minden fiatal lánynak üzenem, csak mert jót akarok, hogy időben fagyassza le a petesejtjeit.

Több ciklusban is akár (ha nincs párkapcsolatban, vagy egyéb okok miatt), mert utána már túl késő lesz. Én is azt hittem 37-38 évesen, hogy még ráérek, és lelkileg sem voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés" – írta nemrég a közösségi oldalán Vajna Tímea.

"Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem" – árulta el ugyanabban a posztban. Az üzletasszony már néhai férjével, Andy Vajnával is tervezett családot, majd az örökbefogadáson is gondolkodott, de végül nem vágott bele.

Tavaly aztán újra férjhez ment, üzletember párjával, Ráthonyi Zoltánnal Los Angelesben házasodtak össze. Eddig vele is sikertelenül próbálkoztak, Vajna Tímea az esküvői képei mellett számolt be az újabb veszteségről: "2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is... Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka, és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült" – írta akkor az Instagramon.