Merkely Béla elmondta, hogy idén csaknem 4000 elsőéves kezdi meg az egyetemen a tanulmányait, 75 országból.Az elsőévesek számára jelezte, hogy nem pusztán egy egyetemre, hanem egy "új családba" is felvételt nyertek. Ebben a családban pedig nem kisebb elődök jelölik ki a követendő utat, mint Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Albert és Richter Gedeon.

Az Önök hivatásának célja és rendeltetése nem más, mint szolgálni az embert, gondozni az egészséget, védeni az életet - fogalmazott a rektor.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) államtitkára az SE 2023/2024-es tanévének ünnepélyes megnyitóján kiemelte, a régióban vezető szerepet tölt be a Semmelweis Egyetem, az Európai Unió egyetemei között a 64., a világversenyben pedig a legjobb egy százalékban van.Rámutatott arra, hogy idén Magyarországon 33 százalékkal nőtt az egyetemekre felvettek száma, meghaladva a 106 ezret.

Azonban nemcsak ezért az idei az elmúlt 10 év legsikeresebb felvételije, hanem azért is, mert minden második egyetemistát a jövő szempontjából fontos orvos-egészségtudományi, műszaki, mérnöki, matematikai, informatikai, agrár- vagy pedagógiai területre vették fel - tette hozzá az államtitkár.

Hozzátette, hogy Európában sőt a világon is kiemelkedő, hogy Magyarországon minden tíz egyetemet kezdő diákból közel nyolc állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Ez egy képzési időre átlagosan 6 millió forint, ez az összeg az orvostudományi képzések területén azonban ennek akár a dupláját is elérheti.

Arra is kitért, hogy az elmúlt négy év során 78 százalékkal nőtt a kiváló nemzetközi tudományos lapokban megjelent közlemények száma és megnégyszerezték a szabadalmak számát is. Továbbá egy év alatt három százalékkal csökkent a lemorzsolódás, az egyetemet idő előtt elhagyó diákok száma.

Ezek alapján "büszkén mondhatjuk", hogy versenyképességi fordulat valósult, illetve valósul meg a magyar felsőoktatásban - jelentette ki Hankó Balázs.

Hankó Balázs a jövőbe mutató célokról elmondta: 2030-ra lesz magyar egyetem a világ 100 legjobbja között, és lesz 3 magyar egyetem Európa 100 legjobbja között. Ezen felül arra törekszenek, hogy 2030-ra megduplázzák a külföldi egyetemisták számát, elérve így a 80 ezret.

Orbán Gábor, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Semmelweis Egyetemen megszerzett diplomával a hallgatókat bármely egészségügyi intézmény boldogan alkalmazza.

Címlapi képünk illusztráció!