A Sanofi miskolci üzeme nyolcmilliárd forintos beruházással vezető lesz a vérhígító injekciók európai gyártásában, ami fontos lépés az ország stratégiai kapacitásainak kiépítése terén is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi üzemének megnyitóján arról számolt be, hogy a nyolcmilliárd forintos beruházás keretében új gyártósort építettek előretöltött steril fecskendők előállítására, így másfélszeresére nő az eddigi kapacitás, ezáltal többen férhetnek majd hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez.

A kilencven államban érdekeltségekkel rendelkező és hazánkban 400-500 embernek munkát adó francia cég projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta.

A miniszter beszédében mindenekelőtt a jelenlegi nehézségeket, az utóbbi évek sorozatos válságait idézte fel, így a mai kor legnagyobb egészségügyi krízisének számító koronavírus-járványt is, amikor is szavai szerint mindenkire rátört az a felismerés, hogy egy-egy ilyen kihívás rendkívül sérülékennyé tudja tenni még a legfejlettebb országokat is.

Amikor egy-egy ilyen válsághelyzet van, akkor vesszük csak igazán észre, mennyire kitettek vagyunk olyan eszközöknek, olyan termékeknek, amelyekről békeidőben vagy normális időszakban talán soha nem gondolnánk, hogy egyszer hiány is előállhat belőlük

- mutatott rá. Figyelmeztetett, hogy a járványok jelentette fenyegetés a következő években sem fog megszűnni, ezért hosszú távú védekezésre kell berendezkedni, és ennek része a veszélyhelyzetekben szükségessé váló stratégiai kapacitások kiépítése.

Azon országok lehetnek biztonságban az ilyen veszélyes időszakokban, amelyek maguk rendelkeznek azokkal a képességekkel, gyártási kapacitásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meg tudják védeni magukat és polgáraikat

- szögezte le.

Tehát, aki kevésbé van másokra utalva, az van igazán biztonságban

- tette hozzá.

Szijjártó Péter ezzel összefüggésben a nemzetközileg is rendkívül versenyképes magyar gyógyszeripart méltatta, amely egyrészt biztonságot ad, másrészt hozzájárul a gazdaság dimenzióváltásához is, miután bevételarányosan ez a szektor fordítja a legtöbbet innovációra hazánkban. Közölte:

az ágazat tavaly rekordot döntött, termelési értéke, 26 százalékos növekedéssel, elérte az 1250 milliárd forintot, és a lendület kitart, az idei év első felében újabb 16 százalékos bővülést jegyeztek fel, ezen 700 milliárd forintos érték hathavi összehasonlításban új csúcsot jelent.

Kiemelte: a magyar gyógyszeripar 86 százalékos exporthányaddal dolgozik, a Sanofi pedig ebben élen jár, 140 milliárd feletti értékesítéssel a 22. legnagyobb kivitelt felmutató vállalat az országban.

Ez hozzájárult a tavalyi 142 milliárd eurós exportrekordhoz is, ami a világranglista 34. helyét jelenti, miközben Magyarország a lakosságszámát tekintve csupán a 95. - hangsúlyozta.

A miniszter elmondta, hogy a francia vállalatok alkotják az ötödik legnagyobb beruházói közösséget, a kétoldalú kereskedelmi forgalom rendre csúcsot dönt, az idei év első felében ennek volumene elérte a 6,5 milliárd eurót, így év végén újabb rekordra lehet készülni. Aláhúzta, hogy tavaly megdőlt a beruházási rekord is 6,5 milliárd euróval, de idén ennek akár a duplája is reálisnak látszik, a kormány 13 milliárd euróval kalkulál.

Ez, azt gondolom, hogy kellő mértékben alátámasztja azt a vélekedést, hogy Magyarország, a magyar gazdaság továbbra is vonzó a nemzetközi beruházói közösség számára

- mondta.

Azért is fontos ez, mert a mostani rendkívül turbulens nemzetközi gazdasági viszonyok közepette a beruházások jelentik a legjobb eszközt arra, hogy az ország gazdasága növekedési pályán tudjon maradni, új munkahelyeket tudjunk létrehozni

- tette hozzá.