„A hivatalos családi állapotom, ahogy az a legutóbbi vagyonnyilatkozatomból is kiderült, elvált. Ennél többet a nyilvánossággal továbbra sem kívánok megosztani” - írta SMS-ben Jakab Péter a Blikk megkeresésére.

A lap azt is megkérdezte a politikustól, egy párt alkot-e kabinetfőnökével, s ezt az értesülésüket nem cáfolta.

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, már csaknem két éve, novemberben robbant ki a botrány Jakab Péter körül, amikor kiderült, hogy az akkor még nős, háromgyerekes pártelnök rendszeresen tölti az éjszakát a korábbi BKV-ellenőrből lett kabinetfőnöke, Molnár Enikő lakásában, és információk szerint több van köztük, mint munkakapcsolat. A Bors felvételeket is készített arról, ahogy reggel együtt távoznak a lakásból, és arról is, ahogy este

Jakab tárt karokkal fut Molnár Enikő felé.

Jakab ekkor még tagadta, hogy Molnár Enikővel együtt élnének, és perrel fenyegetőzött, még az után is, hogy lebukott, hogy – Molnár Enikő állításával ellentétben – megint kabinetfőnöke lakásában időzött. Azt mondta, dolgozni szoktak a lakásban, akár éjszaka is.

A Blikk most azt írja, civilben az ellenzéki politikus már egyáltalán nem csinál titkot abból, kivel alkot egy párt, s az elmúlt évben nyilvánosan is felvállalja kapcsolatát a szintén háromgyermekes Molnár Enikővel.

A Blikk egyik olvasója szemtanúja is volt, amint A Nép Pártján egyik rendezvénye után kart karba öltve, szorosan egymáshoz tapadva, mosolyogva beszélgetnek.

A Jobbikban korábban mamuszosnak becézett Molnár Enikő pedig több ölelkezős képet is megosztott Facebook-oldalán.