Az ukrán ellentámadás túllépett a tetőfokán, a stratégiai tartalék bevetésével is csak egy ponton érték el az első orosz védelmi vonalat, amit tankokkal nem tudtak áttörni - többek között erről is beszél a Kontextus legújabb videójában Kiszelly Zoltán politológus. A Jól értesült Optimista című műsorban a Századvég politikai elemzési igazgatója kitér arra, hogy a brit Challenger 2 tankot is utolérte a végzete, a hónap második felében érkező 31 amerikai Abrams tank sem tud a fronthelyzeten fordítani.