Menczer Tamás a Facebookra feltöltött videóban elmondta, hogy az Európai Parlament nevű gittegylet bírálta, elítélte Szijjártó Péter magyar külügyminisztert, amiért az idei év elején Belaruszban, Minszkben tárgyalt.

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy persze az Európai Parlament azért ítélte el, és azért kritizálta Szijjártó Pétert, mert a magyar külügyminiszter békepárti, békét akar, az Európai Parlamentben üldögélő képviselők ezzel szemben háborúpártiak.

Mit tudunk még az Európai Parlamentről?

Menczer Tamás szerint tudjuk azt, hogy az EP nyakig van a korrupcióban. Az Európai Parlamentben jellemzően korrupt, megvásárolt, fizetett képviselők ülnek, ezt ma már mindenki tudja, egészen nyilvánvaló. Menczer Tamás szerint azt is tudjuk, hogy

az Európai Parlament háborúpárti, nem akarnak ott a képviselők azonnali tűzszünetet, és nem akarnak békét.

Szerinte azt is tudjuk az EP-ről, hogy megdöbbentő és abszurd módon az európai érdekekkel szemben cselekszik, hiszen Menczer szerint a napnál is világosabb, hogy

az európai érdek a béke, ezen a háborún Ukrajna és Oroszország mellett Európa veszíti a legnagyobbat.

És az államtitkár szerint azt is tudjuk az Európai Parlamentről, hogy a magyar baloldali képviselők vezetésével folyamatosan támadja Magyarországot.

Miért vett részt Szijjártó Péter a belarusz tárgyaláson?

Az államtitkár szerint összefoglalva tehát:

korrupt, megvásárolt és háborúpárti emberek kritizálják, ítélik el a magyar külügyminisztert, ami egészen nonszensz.

Menczer úgy látja, hogy Szijjártó Péternek legalább két nyomós oka volt a belarusz tárgyalásokon részt venni. Az egyik az az, hogy

a kommunikációs csatornákat kiváltképp a háború idején nyitva kell tartani.

Az államtitkár szerint ha nem tárgyalunk egymással, akkor soha nem lesz béke, létfontosságú a kommunikáció. A másik ok pedig az, hogy

Magyarország szempontjából szintén létfontosságú, kiemelten fontos orosz kőolajat szállító vezeték Ukrajna előtt Belaruszon keresztül szállítja az orosz kőolajat Magyarország felé, tehát az energiabiztonság miatt is tárgyalni kell.

Végezetül az államtitkár azt is elmondta, hogy

akármekkora nyomást helyeznek ránk Brüsszelből, a magyar kormány békepárti marad, mi békét akarunk, nem hagyjuk, hogy belesodorjanak, belepréseljenek bennünket ebbe a háborúba. Magyarország fizikai biztonságát és energiabiztonságát is megvédtük eddig is, és meg fogjuk védeni a jövőben is.

Szijjártó Péter is reagált

Olvasom, hogy az Európai Parlament elítélt, amiért korábban elmentem tárgyalni Minszkbe. Ez ugyanaz a testület, amelynek több tagját korábban korrupció miatt tartóztatták le?

– reagált stílusosan Facebook-üzenetében Szijjártó Péter arra, hogy az Európai Parlament (EP) elítélte szerdai ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter Hongkongból Isztambulba tartott, a Türk Államok Szervezetének kereskedelmi ülésére, ám repülőgépével leszálltak tankolni a kazahsztáni Almatiban, ekkor értesült az uniós testület lépéséről.

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott állásfoglalásában

sajnálatát fejezi ki a magyar kül- és kereskedelmi miniszter 2023. februári minszki hivatalos látogatása miatt, amely ellentmond a Belarusszal, Oroszországgal és az Ukrajna elleni agresszív háborúval kapcsolatos uniós politikának.

Az EP egyébként már egy korábban elfogadott állásfoglalásában is bírálta Szijjártó Pétert, amiért 2023. február 13-án elutazott a belarusz fővárosba.

A jelenlegi állásfoglalást 453 képviselő szavazatával fogadták el, ellene mindössze 21-en szavaztak. A 12 fideszes képviselő közül a jelen lévő hat is elutasította a dokumentumot, név szerint Bocskor Andrea, Deli Andor, Győri Enikő, Hidvéghi Balázs, Schaller-Baross Ernő és Tóth Edina – közölte az Indexre hivatkozva a Magyar Nemzet.