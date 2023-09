A Metropol szerint a budapesti Hunyadi utcában élők csak nehezen tudnak hazajutni autóval az újonnan felfestett bicikliút miatt, de egy hűtőt sem tudnak házhoz rendelni, mert sem parkolni nem lehet, sem a saját udvarukba kanyarodni az útról. A baloldali vezetésű önkormányzat – bár tudott a lehetséges problémákról és a lakosság elutasító véleményéről –, a Hunyadi utcát választotta a bicikliút létesítésére.

A felfestést csak részlegesen tudták kivitelezni, mert a helyiek nem álltak arrébb autóikkal. A lakosság az utcán tiltakozott.

A helyieknek annyit sikerült kiharcolniuk, hogy legalább fogadja őket a Gajda Péter vezette önkormányzat, igaz, az órákig tartó találkozón semmi érdemi nem történt. De amit megtudtak, az végleg kiverte a biztosítékot náluk, ezért kezdtek aláírásgyűjtésbe - írja a portál.

A helyiek teljesen kiborultak

A járda szűk és az autóút is, a Hunyadi utca óriási átmenő forgalmat is bonyolít, ráadásul csuklós buszok is járnak mindkét irányból.

A demonstráló helyiek kétségbeestek, mert parkolni gyakorlatilag szinte sehol vagy nagyon távol tudnak csak.

Ez persze megkeseríti mindennapjaikat, így a tiltakozással elszerették volna érni, hogy Gajda Péter polgármester vagy egy embere beszéljen velük a helyzetről. A találkozó meg is történt, órákon át izzasztották egymást a városüzemeltetésért felelős alpolgármesterrel, Varga Attilával – aki egyébként Karácsony Gergely párttársa–, de

érdemi választ mégsem kaptak.

Tehetetlennek érzik a helyzetet

Szakmaiatlan kapkodás, ami zajlik, a lakóknak a baloldali vezetésű önkormányzat semmi érdemit nem tudott mondani. Annyival intézték el az ügyet a háromórás találkozón, hogy majd megnézik a területet újra, és három (!) parkolóhelyet kialakítanak, ha az lehetséges. A kérdés csak az: hová? Irreális maga a felvetés is, hiszen a járda nagyon szűk, a forgalom hatalmas és a biciklisáv már végigfut a Hunyadi utca mindkét oldalán. A lakók elkeseredettek, aláírásgyűjtésbe fogtak

– mondta a Metropolnak Dódity Gabriella. A fideszes kispesti és fővárosi képviselő már több éve küzdött azért a lakókkal együtt, hogy ne oda, hanem a kertvárosba jelöljön ki az önkormányzat bicikliutat.

Kiderült: tökmindegy, mit gondolnak a kispestiek

Varga Attila egy egy évvel korábbi testületi ülésen reflektált Dódity Gabriella felszólalására. Ebben azt mondta: elképzelhető, hogy hiba volt, de tudomása szerint a Hunyadi utcában élőkkel előzőleg nem egyeztettek. Mint fogalmazott:

viszont annyiban azért tennék hozzá gondolatot, és most ezt értsék jól és nem támadó szándékkal mondom, hogy ebben az esetben ezt nem is szükséges megtenni. Hiszen bárhol az országban – ha van ehhez hasonló szituáció –, akár a körúton, akár az Üllői úton voltak hasonló beavatkozások, ott sem egyeztettek a kereskedőkkel, nem egyeztettek a társasházban élő rengeteg emberrel, hiszen van egy olyan közérdek, ami ennél súlyosabb.

A gond csak az, hogy a Hunyadi utcában élőket azóta sem kereste meg az önkormányzat, Gajda Péter sem Dódity levelére, sem a lakók megkereséseire nem válaszolt.

Kispesten még a Tarlós István főpolgármester idején elnyert uniós pályázati forrásból épít bicikliutat Karácsony Gergely, azaz a főváros. Annak idején a fejlesztés több kerületet is érintett volna, de mára ezt a balos kerületek elmeszelték.

Gajda Péter talán az egyetlen polgármester, aki megvalósítja, de a jelek szerint rosszul. Az elképzelés szerint, miután Tarlós elnyerte a pénzt, a városrészek feladata volt megtervezni, hogy hol is fusson az a bicikliút.

A kispesti önkormányzat az Üllői út teljes vonalát és a Galvani utat tehermentesítő Hunyadi utcát jelölte ki.

– írta a Metropol.