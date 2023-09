Ahogy arról lapunk is beszámolt, miután a NAV már egy ideje nyomoz Karácsony Gergely főpolgármester mozgalmának finanszírozása ügyében, az OTP Bank is feljelentést tett. A főpolgármester azonban az OTP feljelentésére sem reagált érdemben, ragaszkodik a nyilvánvaló hazugságához – fogalmazott Hollik István. Deák Dániel az üggyel kapcsolatban az Origónak úgy fogalmazott: egy nagyon súlyos hazugságspirálba kerül karácsony Gergely.

Karácsony Gergely továbbra is csak mellébeszél az adománygyűjtő láda ügyében - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy Karácsony az OTP feljelentésére sem reagált érdemben. Ahogy arról az Origo is beszámolt, az OTP Bank Nyrt. ismeretlen tettes ellen tett feljelentés, hamis magánokirat felhasználása miatt, a Kilencvenkilenc Mozgalom ügyében.

Hollik István kiemelte,

miközben a főpolgármester ragaszkodik a nyilvánvaló hazugságához, hogy mikroadományokból finanszírozta a kampányát, az OTP feljelentésében egészen konkrét állítások szerepelnek".

Hollik István úgy fogalmazott:

Erre mondják, hogy sakk-matt. Maga a bank mondja, hogy Karácsonyék végig hazudtak a pénz valódi eredetéről, szó sincs adománygyűjtő ládáról és mikroadományokról".

Kiemelte: a bank álláspontjából egy fontos következtetést is le lehet vonni. Azt eddig is tudni lehetett, hogy a pénzt Karácsony párttársa, Perjés Gábor fizette be az egyesület számlájára, és azt is tudni lehetett, hogy ez nem Perjés Gábor pénze.

Most viszont már azt is tudják - folytatta- , hogy nem mikroadomány. Mivel készpénzről van szó, azt valakinek személyesen oda kellett adnia Karácsony Gergelyéknek, más eset egyszerűen nem lehetséges - mutatott rá, hozzátéve: a főpolgármesternek a korábbi állításával ellentétben tudnia kell, hogy honnan származik a pénz.

Úgyhogy kedves főpolgármester úr, a hazugságok és mellébeszélés helyett, legyen kedves, álljon elő a farbával, és mondja el végre, kitől származik a kötegelt euró”

- mondta Hollik István.

Nagyon súlyos hazugságspirálba került Karácsony Gergely

Az OTP-nek a feljelentése alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Karácsony Gergelynek ez az adománygyűjtő-láda története egy újabb hazugság volt, mondta az újabb botrány kapcsán az Origónak Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte, nem ez az első ilyen Karácsony részéről.

Azt is hallottuk az elmúlt időszakban Karácsony Gergelytől, hogy nem volt pénz az ellenzék kampányában, aztán kiderült, hogy több milliárd forintot kaptak külföldről. Ezt követően arról beszéltek, hogy mikroadományozók ezrei, tízezrei voltak azok, akik összedobták ezeket a pénzeket. Kiderült, hogy nem voltak mikroadományozók ilyen számban, hanem néhányan utaltak több száz millió forintos nagyságrenddel a baloldal kampányára

– fejtette ki a politológus.

Most a legújabb fordulat az adománygyűjtő-ládáknak a története, ami egy újabb hazugság, tehát nem igaz egyetlen egy állítás sem, amit Karácsony Gergely vagy a baloldal mondott az elmúlt időszakban a külföldi finanszírozási formák kapcsán – jelentette ki Deák Dániel.

Hozzátette:

Ennek nagyon súlyos politikai következménye lehet. Egy politikus esetében egyértelműen hitelességi válságot eredményez, ha nyilvánvalóan hazudik, és továbbra sem árulja az igazságot.

Ráadásul megindultak a jogi eljárások is, most már pénzmosás gyanúja miatt is van eljárás, jegyezte meg, hozzátéve, hogy emellett a nemzetbiztonsági bizottság továbbra is vizsgálódik, hiszen nyomozzák, hogy mi ennek a pénznek a forrása.

Deák Dániel úgy fogalmazott:

Összességében kijelenthető, hogy egy nagyon súlyos hazugságspirálba kerül karácsony Gergely, nem ad kézzel fogható magyarázatot egyáltalán, és sunnyog, illetve maszatol, áldozati pózban próbál tetszelegni, illetve a kormányoldalra mutogatni, miközben egyszerű lenne magyarázatot adnia, illetve bizonyítékokat szolgáltatni. Elég lenne csak egy fényképet közzétenni egy ilyen adománygyűjtő-ládáról, ilyen típusú bizonyítékot hónapok óta nem láttunk Karácsony Gergelytől.

Megdöbbentő eredményekre jutott az OTP belső ellenőrzési vizsgálata, a NAV is nyomoz

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az OTP dokumentumaiból kiderül, hogy Karácsonyék számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta. Karácsony pénzügyeket intéző embere, Perjés Gábor pedig többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adomány-gyűjtőládák felnyitásáról szóltak. A hitelintézet a sajtóban megjelent hírek után nemrégiben belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, majd ennek végén súlyos megállapításokat tett.

Ezek egyike, hogy a jegyzőkönyvek szerint

az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyektől történik egy kb. 30x30x30 cm nagyságú adománygyűjtő ládába.

Ezekbe a Perjésék-féle jegyzőkönyvek állítása szerint 2-3 ezer bankjegyet, egy esetben pedig 3 811 bankjegyet préseltek be. A feljelentés szerint viszont

a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az EUR bankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat)."

A feljelentés döntő megállapítása így hangzik:

álláspontunk szerint a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését.

A hitelintézet belső ellenőrzési vizsgálata mindemellett azt is megállapította, hogy a jegyzőkönyvek többségén a „forint bankjegyeken kívül csak 50 EUR és 100 EUR címletű bankjegyek szerepeltek, ráadásul két jegyzőkönyvön megegyező darabszámú a 100 EUR bankjegyek száma".

Arra, hogy két különböző adománygyűjtés alkalmával pont ugyanannyi százeurós bankjegyet adakozzanak, elég kicsi a matematikai esély.

A megállapítások között az is szerepel, hogy „csak egy esetben volt angol font is a bankjegyek közt és abból is kizárólag 50 GBP bankjegyek. Nem tűnik életszerűnek, hogy EUR bankjegyekből csak két címletet, míg forint bankjegyekből a teljes bankjegysorból adnak adományt természetes személyek.

Végül, de nem utolsósorban, a feljelentés szerint

A befizetések rendre megegyeztek a közvetlenül a befizetést követően az egyesület egyik kiemelt partnere (a Bajnai-féle DatAdat-csoportról lehet szó – a szerk.) részére történő átutalások összegével.

Például 2022 február 8-án 32,1 millió forintnak megfelelő összeget vitt be Perjés, hogy aztán február 9-én 31,8 millió forintot utaljon tovább. Érdekesség, hogy ebben az időszakban Karácsony Gergely kampánya már rég elbukott.

Az OTP feljelentésének indokolása úgy zárul, hogy

felmerül a gyanú, hogy a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület által bankunk részére – forrásigazolás céljából – megküldött jegyzőkönyvek tartalma nem felel meg a valóságnak, ezáltal megtévesztették a bankot oly módon, hogy a befizetett összegek tényleges, valódi forrását nem jelölték meg, azt nem hozták a pénzintézet tudomására, ezáltal a bank nem tudott hitelt érdemlően meggyőződni a befizetett összegek valódi forrásáról."

Emlékezetes, a Karácsony Gergely kampánycéljaira létrehozott, azt finanszírozó egyesület már korábban a hatóságok látókörébe került, a NAV is vizsgálódik az ügyben, ráadásul most a NAV a már korábban – költségvetési csalás miatt – elrendelt nyomozásában vizsgálja az OTP-nek a feljelentését is – tudta meg a Magyar Nemzet.

A lap úgy tudja, a dokumentum tartalmát a NAV a már folyamatban lévő nyomozásban elemzi. Az ügyben megkeresték az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészséget, tőlük is azt a választ kapták, hogy „az újabb feljelentést a nyomozó hatóság az úgynevezett tettazonosság elve alapján a korábban költségvetési csalás miatt indított bűnügyben kezeli”. A tettazonosság ebben az esetben leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a feljelentés szerinti cselekmény lényegében ugyanaz, ami miatt már nyomoznak.