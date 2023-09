Ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt feljelentette az OTP Karácsony Gergely mozgalmát. Már a NAV is nyomoz pénzmosás és költségvetési csalás miatt. A Ripost most egy videóval mutatja meg, hogy amit Karácsony állít, fizikailag lehetetlen.

Az OTP feljelentése szerint Karácsonyék 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetettek be a 99 Mozgalom számlájára. Karácsony Gergely azóta is állítja, hogy "mikróadományokból", vagyis adakozók kisebb befizetéseiből jött össze a több, mint félmilliárd forint.

Az OTP feljelentése rávilágított a részletekre is. Az adománygyűjtés, Karácsonyék állítása szerint egy kb. 30×30×30 centiméteres nagyságú szabályos adománygyűjtő ládába történt. Azt állítják, hogy ezekbe a ládikákba két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3811 bankjegyet préseltek be. Ez azonban fizikailag lehetetlen!

Fizikai képtelenség a bankjegykötegeket áttuszkolni a láda nyílásán és ennyi pénz nem fér el benne.

A Ripost munkatársai lemodellezték, amit az OTP feljelentése állít. A 30x30x30-as láda szűk résén lehetetlen bontatlan bankjegykötegeket átpréselni, de az is fizikai képtelenség, hogy 3-4 ezer bankjegy beleférjen egy ekkora ládába. Erős gyanúra ad okot az is, hogy a kötegekben lévő bankjegyek sorszáma egymás utáni volt, még össze voltak tapadva, mintha frissen a nyomdából érkeztek volna.

Több, mint gyanús az is, - amint az OTP feljelentésében szerepel -, hogy a „forintbankjegyeken kívül kizárólag 50 és 100 eurós címletű bankjegyek voltak a ládában, ráadásul két esetben megegyező darabszámú volt a 100 eurós bankjegyek száma". „Egy esetben angol font is volt a bankjegyek közt, abból is kizárólag 50 fontos bankjegyek" – tárta fel a jelentés.