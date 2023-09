Változatos módszerekkel csapott be másokat, ezáltal több tízmillió forintot szerzett meg egy férfi. Volt, hogy egy telefonos cég vezetőjének, vagy informatikai ellenőrnek adta ki magát, de az is előfordult, hogy ugyanazt a lakást kiadta hat embernek, fölvette a kauciót, majd eltűnt a pénzzel. Mindezekért akár 12 év börtönt is kaphat.