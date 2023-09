1980. december 21-én P. István benyitott egy bánvölgyi tanyán élő özvegyasszonyhoz, a 80 éves Lukács Benőnéhez. Vasárnap reggel volt, 6 óra 30 perc. A férfi azért jött, hogy a hátul tartott disznóit megetesse, de édesanyja holtteste megállította. A tanyasi ház konyhából előszobába nyíló ajtajának küszöbén feküdt az áldozat vérbe fagyva. Arcbőrét lenyúzták a disznók és majdnem teljesen lerágták a fejét. A férfi meg sem állt az ózdi Városi és Járási Rendőrkapitányságig, ahonnan egy járőrautó indult a tanyára. A két rendőr biztosította a helyszínt, amíg a megyei rendőrkapitányságról küldött helyszíni szemlebizottság és a forró nyomos akciócsoport meg nem érkezett. Már messziről látszott, hogy az asszony nem baleset, tehát nem a véletlenül elszabaduló állatok áldozata lett. Erre utalt egy törött pohár, amit falhoz vágtak, de a verekedést, véres küzdelmet, az áldozat védekezéséről „beszélő" nyomok is. Amíg a helyszínelők a tetthelyen igyekeztek minden bizonyítékot begyűjteni, a nyomozók mindenkit kikérdeztek, aki ismerte az asszonyt. A felfedező tanúval, vagyis az áldozat saját fiával kezdték. István elmondta, hogy szombaton még együtt volt az idős asszonnyal az ózdi piacon, ahol disznókat adtak és vettek. Egészséges, és fázós embernek írta le az anyukáját, aki sosem volt meztelen a saját otthonában. Halott testén viszont nem volt ruha. A férfi édesanyának tetemét igazságügyi orvosszakértőhöz küldték. Azt várták, hogy megmondja, mi okozta a halálát, amit a brutális megcsonkított állapotba került áldozatnál első ránézésre nem lehetett megállapítani. Emellett a nyomozók arra is szerettek volna választ kapni, hogy életben volt-e, amikor az állatok megtámadták. Amíg dr. Hegyi Iván a kérdésekre kereste a választ, a nyomozók megpróbálták feltérképezni, mi történt az asszony halála előtti órákban, például voltak-e haragosai.

Az áldozat egyik szomszédja fontos tanúnak bizonyult. December 20-án 14 órakor éppen munkából tartott hazafelé a vasúti töltésen, amikor meglátta, mi történik az asszony kertjében.

Elmondása szerint az idős asszony a földön hevert és keservesen jajveszékelt, mivel F* Kálmán a hajánál fogva vonszolta és közben teljes erővel rugdosta. A tanú azt is látta, hogy Lukács Benőné ruhája felhúzódott egészen a nyakáig, s hogy ekkorra már nem volt rajta alsónemű"

- idézte a brutális bűncselekmény részleteit a Magyar Rendőr 1981. június 13-i száma.

A tanú rákiáltott a férfire, hogy azonnal hagyja abba, de az erre nem volt hajlandó. Még vissza is szólt neki, hogy már elintézte a dolgát és mehet ő is, ha akar. A szomszéd ettől nagyon megijedt. Szeretett volna segíteni az asszonynak, de arra gondolt, ha közbelép, senki sem hiszi majd el, hogy neki nincs köze a támadáshoz, vagy ahhoz, amin a gyilkos már túlvolt. Akkor már megerőszakolta az idős asszonyt és éppen a konyha felé cibálta, hogy végezzen vele. Mivel ebben a faluban is mindenki ismert mindenkit, a tanú azt is tudta, hol lakik az áldozat fia. István nem volt otthon, de a szomszédjának elmondta, hogy nagy bajban van az édesanyja. De nem csak ennyit tett. Elment a lányához és a vejével együtt tért vissza a bánvölgyi tanyára. Azt mondta, nem mentek be a kapun, mert akkorra már minden elcsendesedett. Hogy a támadónak volt-e valami terve a tanúval, nem tudni, mivel ideje sem volt arra, hogy ártson neki. A vallomás után a nyomozók máris a háza kapujában álltak. Őrizetbe vették és bevitték a kapitányságra kihallgatásra, december 23-án pedig előzetes letartóztatásba helyezték. Mivel egy kiemelkedően brutális gyilkosságról volt szó, még aznap felboncolták az áldozatot, úgyhogy már másnap a kezükbe vehették a rendőrök az orvosi szakvéleményt.

„A boncolást végző igazságügyi orvosszakértőknek igen nehéz dolguk volt, hiszen a holttestnek a nyaka az arccsonttal együtt a kulcscsontig hiányzott, a felismerhetetlenségig lenyúzott fejet pedig csupán arasznyi bőrdarab kötötte a törzshöz. Mégsem kellett a nyomozótiszteknek sokáig várniuk arra, hogy dr. Hegyi Iván alezredestől megtudják: Lukács Benőné gyilkosság áldozata lett. Többszörös mellkasi bordatörése, mellkaszúzódása, nyaki-gerinci törése és agyzúzódása egyaránt azt bizonyította,

hogy az ismeretlen tettes agyonverte.

A nyaki szervek hiánya miatt azt nem mondhatták ki bizonyossággal, hogy fojtogatta is, erre nézve csakis a tettes adhatott választ" - írta a szaklap.

F. Kálmán beismerő vallomást tett. Azt mondta, 20-án reggel arra gondolt, hogy karácsonyra jó lenne egy disznót levágni, ezért elindult a piacra. A buszon találkozott az idős asszonnyal, akitől megtudta, hogy a fiától vehet egyet. Ki is választott egy feketét tőle a vásárban, amiért helyben adott P. Istvánnak 2600 forintot. Azt mondta, a 3500 forintos állat árának többi részét majd akkor adja oda, amikor P. István megjelenik nála a disznóval. Megegyeztek egymással. P. István már úton volt a férfihez, amikor a vásárló felesége méregbe gurult. Kijelentette, hogy kivágja a férfit és a disznót is, ha nem hozza vissza a pénzt. F. Kálmán elindult az idős asszonyhoz, aki nem volt hajlandó neki visszafizetni az állat árát, sőt, elküldte a tanyájáról. Ettől lett nagyon dühös a férfi.Megütötte és nem állt le, amíg az asszony életben volt, aztán kiszabadultak a disznók és brutálisan elbántak az áldozattal. A brutálisan kegyetlen támadás napján 58.-ik születésnapját ünneplő férfi a gyilkosságot ugyan nem tagadta, azt viszont igen, hogy megerőszakolta az asszonyt, pedig a boncolás igazolta a szemtanú gyanúját, amit a támadásról szóló beszámoló közben a nyomozókkal is megosztott.

F. Kálmán előbb megerőszakolta és utána ölte meg az idős asszonyt.

A Déli Hírlap beszámolója szerint a Miskolci Megyei Bíróság 1981. október 31-én a férfit különösen kegyetlen módon elkövetett emberölésben bűnösnek találta, amiért 15 évnyi fegyházbüntetéssel sújtotta és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a gyilkos és védője a tényállás téves megállapítása és téves minősítés miatt enyhítésért jelentett be fellebbezést. A Legfelsőbb Bíróság a fellebbezéseket elutasította és az ítéletet helybenhagyta, ami 1982. május 22-én jogerős lett.

