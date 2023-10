A Párbeszéd politikusa annyira progresszív, hogy a szombati szlovák választások végeredményének kihirdetése előtt már gratulált is a Progresszív Szlovákia Pártnak, amely végül csak a második helyen végzett.

Karácsony Gergely főpolgármester brüsszeli irodavezetője, Jávor Benedek egy szombat délutáni exit-poll felmérést olvasgatva annyira belelkesült, hogy közösségi oldalán világgá is kürtölte ezzel kapcsolatos gondolatait. Szerinte “Fico vereséggel felérő második helye fellélegzés minden Európa-párti erőnek.” Jávor örömkönnyeit törölgetve így folytatta: Orbán alighanem le kell mondjon egy szövetségesről, és a V4 csoport sem tud működni így - a magyar kormány diplomáciai elszigeteltsége marad.”

Aztán a valóság állcsúcson ütötte szegény Jávort. Okosabb lett volna, ha csendben marad, hiszen minden épp ellenkezőleg alakult, minthogy azt ő szánalmas kis liberális buborékjában elképzelte.

Ezután egyszerűen törölte a bejegyzését.

Pedig javíthatta is volna, például így: “A Progresszív Szlovákia vereséggel felérő második helye fellélegzés minden európai szuverenista erőnek (...) Orbánnak nem kell lemondania egy szövetségeséről, és a V4 csoport is jól fog működni így - a magyar kormány elszigeteltsége eddig sem volt igaz, Fico győzelme után még inkább nem lesz az.”

Jávor nem bakizott, csak követte főnökének, Karácsonynak a példáját. A főpolgármester az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjeként 2018-ban, a választások délutánján - látva a magas részvételi adatokat látva - a szőnyeg szélére állította Áder János államfőt. “Meg ne próbálkozzon azzal, ha Orbán Viktor elveszíti a parlamenti többségét, hogy mégis őt bízza meg a kormányalakítással” - kelt ki magából Karácsony.

De ő is okosabb lett volna, ha csendben marad. A Fidesz-KDNP öt éve is kétharmaddal győzött, az ellenzék akkor is nagyot bukott.

Mindebből látszik: Jávor és Karácsony ennyire komolyan vehető politikusok. Teljesítmény nulla, az Orbán-gyűlölet maximális, amely felülírja a józan ítélőképességet. Az ellenzéknek leginkább a valóság az ellenfele. Talán ezért is tart ott a magyar ellenzék ahol tart.

Szerző: Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője