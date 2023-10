Több mint 90 ezer embert vesztettek az ukrán fegyveres erők az ellentámadásuk kezdete óta – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitakör plenáris ülésén csütörtökön Szocsiban. „Az úgynevezett ellentámadás kezdete óta, a csak június 4-től vezetett legfrissebb adatok szerint az ukrán alegységek vesztesége már több mint 90 ezer fő - ezek egészségügyi és helyrehozhatatlan veszteségek -, és 557 harckocsi, közel 1900 különböző osztályú páncélozott jármű" – mondta az elnök.

Putyin elnök szavai is jól mutatják, hogy az ukrán ellentámadás totálisan elbukott, és a nyugati eszközök sem hoztak semmilyen áttörést. Az Egyesült Államok felfüggesztette az Ukrán Biztonsági Segítségnyújtási Kezdeményezés (USAI) és a Külföldi Katonai Finanszírozás (FMF) szerződéses programjait Ukrajna számára – közölte Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője minden bizonnyal az ellentámadás teljes kudarcára reagálva. Hangsúlyozta: ezek a programok tették lehetővé az Egyesült Államok számára, hogy hosszú távon szerződjenek Ukrajnával, ugyanakkor rövid távon egyelőre még tudnak biztonsági segítséget nyújtani Ukrajnának. A fenti példa is jól mutatja, hogy már az Egyesült Államokban is érzékelhetően csökken Ukrajna támogatása, és emiatt Zelenszkij is egyre idegesebb.

Az amerikaiak nem akarnak több pénzt adni?

Ráadásul múlt szombaton az Egyesült Államok csak azért kerülhete el a kormányzat leállását, mert egy kétpárti megállapodás értelmében csökkentették az Ukrajnának nyújtott támogatást. Időközben az is kiderült, hogyaz amerikaiak többsége ellenzi, hogy a kongresszus további forrásokat engedélyezzen Ukrajna támogatására, és a közvélemény nagyjából megosztott abban a kérdésben, hogy az Egyesült Államok már eddig is eleget tett-e a háború sújtotta országért.

A felmérés a közvélemény lelkesedésének csökkenését mutatja, hiszen egy hasonló, az invázió kezdeti napjaiban, 2022 februárjában végzett felmérés szerint akkor a megkérdezettek 62 százaléka úgy vélte, hogy az Egyesült Államoknak többet kellene tennie. A pártok közötti megosztottság is szélesedett azóta: a demokraták és a republikánusok többsége most ellentétes oldalon áll az USA ukrajnai szerepvállalásával kapcsolatos kérdésekben.

Fogytán van a fegyverekre a pénz

Időközben a Pentagon arra figyelmeztette az amerikai kongresszust, hogy fogytán van a pénz a Washington által Ukrajnának küldött fegyverek pótlására. A kongresszusi vezetőknek küldött levélben az is szerepel, hogy a Pentagon kénytelen volt lassítani egyes csapatok utánpótlását, és sürgeti a Kongresszust, hogy pótolja az Ukrajnának szánt finanszírozást – számolt be a Sky News.

Az Associated Press által megszerzett dokumentumban a Pentagon számvevője, Michael McCord közölte a képviselőház és a szenátus vezetőivel, hogy a Kongresszus révén Ukrajnába áramló

amerikai katonai készletek pótlására biztosított 25,9 milliárd dollárból 1,6 milliárd dollár maradt.

A készletek között több millió tüzérségi lövedék és rakéta szerepel, amelyek létfontosságúak Ukrajna ellentámadásához, amelynek célja az Oroszország által a háború során megszerzett területek visszafoglalása – sorolta a lap.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a múlt hónapban Washingtonba ment, hogy több támogatást kérjen, korábban arra figyelmeztetett, hogy az amerikai támogatás csökkenése súlyos következményekkel járhat a háborús erőfeszítésekre nézve.

Gyengül a nyugati egységfront

Az orosz-ukrán katonai konfliktus kezdete óta jellemző volt a nyugati államok többsége részéről a kiállás Ukrajna mellett. Most, hogy már több mint 500 napja tart a konfliktus a két ország között, és lényegi változás régóta nem történik, kezdenek megjelenni az első repedések az eddig szilárdnak gondolt nyugati kiállásban – erről már a teljesen ukránpárti Politico írt. A lap szerint ennek láthattuk nemrég egy jelét akkor, mikor is Amerikában a republikánus törvényhozók megakadályozták, hogy újabb pénzeket küldjenek Ukrajnának. Ilyesmit legalább is korábban nehezen lehetett volna elképzelni.

Tisztán látszik, hogy a kongresszusi republikánusok hozzáállása megkeményedett, és véget akarnak vetni Washington Kijevnek nyújtott támogatásának –

írta az amerikai hírportál. Mindenesetre az jól látható, hogy gyengül a nyugati egységfront Kijev mögött.

Nagyon elegük van a hatalmas korrupcióból

Az amerikai támogatás gyengülését jelzi az is, hogy Washingtonban egyre többen aggódnak az ukrajnai korrupció miatt is. A Biden-kormányzat hosszú távú amerikai tervének érzékeny, de nem titkosított változata számos lépést tartalmaz, amelyeket Washington tesz annak érdekében, hogy segítsen Kijevnek felszámolni a visszaéléseket és egyéb módon megreformálni egy sor ukrán ágazatot. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy a korrupció miatt a nyugati szövetségesek feladhatják Ukrajna harcát az orosz invázió ellen, és hogy Kijev nem halogathatja tovább a korrupcióellenes erőfeszítéseket - írta a Magyar Nemzet.

Az Integrált országstratégia bizalmas változata körülbelül háromszor olyan hosszú, és sokkal több részletet tartalmaz az Egyesült Államok ukrajnai célkitűzéseiről, mint amit nyilvánosságra hoztak, a bankok privatizációjától kezdve az iskolák angol nyelvű oktatásának segítésén át a hadsereg NATO-protokollok elfogadására való ösztönzéséig. A Politico információi szerint a Biden-kormány is kénytelen nyomást gyakorolni Ukrajnára a korrupció visszaszorítása érdekében, például azért, mert amerikai segélyeket is elloptak. A Kijevnek nyújtott amerikai támogatások leépítése pedig több európai országot is arra késztethet, hogy kétszer is meggondolja az Ukrajna támogatásával kapcsolatos szerepét.

Totális kudarc az ukrán ellentámadás

Az ukránok támogatása mindezek mellett azért is csökken, mert a nyári ellentámadás semmilyen eredményt nem hozott. A sok erőfeszítés dacára még a háromrétegű orosz védelmi vonal első részét sem tudták áttörni. Ukrajna "lélegeztetőgépen van", a nyugati támogatás nélkül egy napig sem bírná. Minden jel arra utal, hogy közel a vég, mivel nem csak nem jutnak előre, de valójában az oroszok nyertek területet. A hatalmas veszteségek miatt Zelenszkij már válogatás nélkül mindenkit besoroz katonának. Legutóbb a nőket kezdték el nyilvántartásba venni. A becslések szerint több százezer ukrán katona halt meg, a nyugati felszerelések jelentős része is megsemmisült.

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy óriási kudarc az ukrán ellentámadás. A háború dinamikájára térve kijelentette, hogy minden olyan mérce, mely szerint a sikereket elfoglalt területeken mérik, teljességgel félrevezető. Megjegyezte, hogy ez a háború nem a területekről szól - ennek ellenére az ukránok még ebben is borzalmasan rosszul állnak. Mindezt azért emelte ki a szakértő, mert mint megjegyezte, vannak elemzők akik szerint az ukrán ellentámadás sikeres, mert ha nem is jelentős mértékben, de némi területet visszafoglaltak.

Castel azonban egy döbbenetes számot is megosztott a kudarcot alátámasztó érvelésben. Oroszország nem hogy visszaszorult volna, HANEM TOVÁBBI 486 NÉGYZETKILOMÉTERREL NÖVELTE AZ ÁLTALA ELFOGLALT TERÜLETET.

Elmondta, hogy Ukrajnának sürgősen stratégiát kell váltania, mert teljesen kudarcot vallott az ellentámadás. Ez úgy is értelmezhető, hogy Ukrajna a vereség küszöbén áll.