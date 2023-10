A férfi részegen ment el a rokonához, aki azonban a rossz viszonyuk miatt nem engedte be. A férfi emiatt ideges lett, ezért először egy baseballütővel, majd egy csavarkulccsal verte szét a rokona saját és céges autóját.

A férfi tavaly augusztusban, részegen ment át az egyik rokonához, aki azonban a közöttük lévő rossz viszony miatt nem engedte be a kapun. A férfi ezért egy baseball ütővel betörte a rokona utcán parkoló céges autójának a szélvédőjét, letörte a visszapillantóját, majd azzal fenyegetőzött, hogy megöli a rokont. Közben az ütővel kapu kilincsét verte, majd át akart mászni a kerítésen, de ezt a rokona megakadályozta.

Mivel nem jutott be a házba, a baseball ütő pedig eltört, ezért egy csavarkulccsal szétverte a másik utcán parkoló autót is, ami a rokoné volt. Ezek után a céges autó még sértetlen oldalát is szétverte. A rokon azért, hogy megakadályozza a további rongálást, kiment az utcára, ahol verekedni kezdtek. Egy közelben lakó férfi segített rokonnak, így közösen le tudták fogni a támadót amíg a rendőrök odaértek.

A két autóban összesen nagyjából 6 millió millió forintos lett a kár.

Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés, garázdaság és rongálás miatt emelt vádat a férfi ellen.