Többször is megverte, szidta, fenyegette feleségét egy férfi, mindezt úgy, hogy négyéves gyerekük is szemtanúja volt. Az asszonyt még azután is felkereste, és terrorizálta, hogy a bíróság távoltartási végzést szabott ki vele szemben. Ebben az évben ráadásul egy másik nőt is zaklatott, rátámadt az utcán, és nem engedte elmenni, csak amikor közölte vele, hogy rendőrt hív.