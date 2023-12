Kivételes változásokat hoz ez az esztendő az Astronet cikke szerint, amelyben a többi között arról is írnak, melyik csillagjegy számíthat előléptetésre a munkahelyén, és melyik lesz igazán szerencsés a pénzügyekben.

Kos pénzhoroszkóp 2024

Az év első felében a karrieredre koncentrálsz, és milyen jól teszed: május 25-ig segít neked a Bikában járó Jupiter, amely a Nagy szerencse bolygója. Ne lazíts! Folytasd a karriered építését! Lehet, hogy tavaly nem sikerült konkrét eredményeket felmutatnod, de ez nem jelenti, hogy idén nem sikerül. A kitartásod és eltökéltséged kifizetődő lesz, és komoly pénzben mérheted az értékét.

Bika pénzhoroszkóp 2024

Most aztán nem lesz okod a panaszra! 2024 életed egyik legszerencsésebb éve lesz. Hihetetlen lehetőségek kerülnek eléd, és olyan ajtók nyílnak meg, amelyeken eddig hiába kopogtattál. Tavaly elkezdted, de valójában a nagyjából 12 éve tartó munkád gyümölcseit arathatod le. Május 25-ig Jupiter, a Nagy szerencse bolygója szerencsés tendenciát ígér, de ez még nem az aratás. Kicsit később tudod pénzben, bevételben mérni az eredményt.

Ikrek pénzhoroszkóp 2024

A Jupiter az Ikrek jegyébe lép, ami csodás lehetőségeket nyit meg előtted. De óvnod is kell ezt a szerencsét: legyél megfontolt, és semmiképp se hozz hirtelen vagy indulatból fakadó döntést a munkáddal kapcsolatosan. Szaturnusz, Kronosz, az Idő ura szerint több idő kell, hogy megérj arra a magasabb pozícióra, ami szerinted már járna neked. Lassíts! Ne rutinból dolgozz! Folyamatosan ellenőrizd magadat, mielőtt bármit kiadsz a kezedből! Ha így teszel, lassan, de biztosan nőni fog az összeg a bankszámládon.

Rák pénzhoroszkóp 2024

Most az idő valóban neked dolgozik: amivel kapcsolatban azt érzed az év elején, hogy mintha árral szemben úsznál, arról az év második felére kiderül, hogy bizony mindvégig neked volt igazad. Szabadabbá és függetlenebbé válhatsz ebben az évben, ami az érettségedet igazolja. Készülj úgy, hogy a következők lesznek a kedvező hetek a pénzkeresés szempontjából: március 20. és június 8. között, július 22. és szeptember 21. között, valamint november 2-től az év végéig. Amennyiben tartósítani akarod a jó szériát, képezd magadat, vagy más módon legyél naprakész!

Oroszlán pénzhoroszkóp 2024

2024. május 25-ig nem csökken a nyomás, de a teherbírásod, energiaszinted sem. Továbbra is nagyon sok feladattal halmoznak el, de te állod a sarat. És persze továbbra is nagy lehetőségek kapujában állsz. Kérdés, a megterhelő munka közben felemeled-e a fejedet, és észre veszed-e ezeket? A Jupiter szó szerint kitágítja a látómeződet. Engedd neki, és ne félj váltani! Ha a jelenlegi helyen nem fejlődsz, akkor tovább kell lépned. Ne aggódj, május 26. után is nyílnak remek kapuk. Az év második felében biztosra veheted, hogy jobban megy majd a szekér.

Szűz pénzhoroszkóp 2024

Az év első néhány hónapja afféle előkészítő szakasz: tanulással, képzéssel kellene töltened. Majd ne lepődj meg, ha május 20-tól több lépcsős változás kezdődik a munkahelyeden, ami nagyon idegesíthet, hogy folyton alkalmazkodnod kell. Ha a főnököd nem értékeli a munkádat, fontolóra kell venned a továbblépést. Jupiter május 26-tól fantasztikus lehetőségeket nyit meg előtted. Anyagilag jobban fogsz járni, de az sem kizárt, hogy a jelenlegi helyeden kapod meg ezt.

Mérleg pénzhoroszkóp 2024

Most jön el a te időd! 2024. február 28. és április 29. között panaszkodás, méltatlankodás és kifogások keresése helyett keményen tedd oda magad! Nem baj, ha sok a munkád, mert bebizonyíthatod, mire vagy képes. Sokszorosan meg fog térülni, ha nem kíméled magad. Az elismerések és jobb lehetőségek is megérkeznek június 22. és július 22. között, majd szeptember 30. és november 19. között. Biztos, hogy jobban fogsz keresni.

Skorpió pénzhoroszkóp 2024

2024-et fogd fel az óriási lehetőségek előszobájának! Most alapozhatod meg az ezt követő időszak pénzügyi áttörését. A 2024-es esztendőben valójában látványos előrelépésre nem számíthatsz, annak ellenére sem, hogy jönnek remek ajánlatok április 30. és június 8. között, július 2. és szeptember 8. között, valamint október 17. és december 20 között. Igent mondhatsz bármelyikre, de számolj vele, hogy ezek csupán kicsi lépések ahhoz képest, ami 2025-ben vár rád.

Nyilas pénzhoroszkóp 2024

Rögtön év elején jó híreket kaphatsz, egy nagyobb összeg üti a markodat. Elképzelhető, hogy ezt egy utazásra költöd, szinte azonnal. Hát ez érthető, de nem biztos, hogy a legbölcsebb lépés. Persze nem kell mindig bölcsnek lenni, de azért legalább okosan kellene gazdálkodnod, hogy ne költsd el egy mozdulattal a teljes plusz bevételedet. Tavasszal ingatlanügyek okozhatnak fejtörést. Szerencsecsillagod, a Jupiter most is segít, és az év végére minden elrendeződik.

Bak pénzhoroszkóp 2024

Februárra szuper pénzügyi lehetőséget mutatnak az égi folyamatok. Örülhetsz, de ne dőlj hátra, mert még több hullámban érkezik a sikerszéria! Ezeket ki kel használni! Május 22. és június 14. között, majd július 22. körül, aztán augusztus 29. és szeptember 15. között, október 8. és 14. között, végül pedig december 20. körül olyan pozíciót kaphatsz, ami végleg megoldja az esetleges anyagi gondjaidat. Járj nyitott szemmel!

Vízöntő pénzhoroszkóp 2024

Tavasszal végre nő a bevételed, ráadásul az égi folyamatok szerint ez a pénz megsokszorozható. Kérj tanácsot, ha kell, hiszen jól jönne az extra pénz. A munkahelyed muszáj lenne diplomatikusan megfogalmaznod a kifogásaidat. A főnökeid nem vevők a kritikára. Persze az sem kizárt, hogy szándékoson provokálni őket, mert a végkielégítésre pályázol. Nem baj, csak tudatosítsd magadban, és ne keseregj utólag! Amennyiben elbocsájtanak, a bolygók szerint garantáltan minőségileg és anyagilag is előnyösebb munkát találsz. Szóval nem fogsz bánkódni.

Halak pénzhoroszkóp 2024

2024-ben nagy, fajsúlyos bolygók nem kavarják fel az állóvizet, ami azt jelenti, hogy jól teszed, ha maradsz a helyeden, és megbecsülöd mindazt, amid van. A Szaturnusz egész esztendőben marad a jegyeben, ami nagyon jó hír! Nem kell aggódnod, és nem kell új állás után nézned. Erőteljes pénzügyi fellendülésre számíthatsz április 30. és június 8. között, és igazán szerencsésnek érzed majd magad.