Ajánló a HírTV Radar című műsorából

ROBOTIZÁLT RAKTÁRAK - Robotizált raktárat nyitott a Magyar Posta. Az egyedülálló megoldásnak köszönhetően felgyorsul a csomagok kezelése és a teljes folyamat online nyomon követhetővé válik. A webáruházakból rendelt termékek így még hamarabb házhoz érkezhetnek.

ROBOTAUTÓK VERSENYE - Önállóan működő robotautók álltak rajthoz a BME Villamosmérnöki és Informatikai karának szervezésében szombaton. A 3 millió forint összdíjazású versenyen 3 fős hallgatói csapatok saját építésű, önműködő robotautóinak emberi beavatkozás nélkül kellett végigmenniük egy gyorsasági és egy akadálypályán.

TÉLI MUNKA A SZŐLŐBEN - A borászok a télen sem pihennek, ugyan a pincében most kevesebb a tennivaló, de ilyenkor is akad munka bőven a dűlőkben. A Soproni borvidéken a gazdák ebben az időszakban mind azon dolgoznak, hogy a mostani időjárási körülmények között a lehető legjobban felkészítsék a tőkéket a tavaszi rügyfakadásra. Így a földmunkákkal, a metszéssel és a kötözéssel is igyekeznek a legjobban haladni február végéig.