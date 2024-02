Deutsch Tamás: Brüsszel radikálisan korlátozni akarja a szólásszabadságot

Brüsszel a jogalkotás köntösébe bújtatva radikálisan korlátozni szándékozik a szólásszabadságot

A képviselő felidézte azokat a történelmi értékeket, amelyek a szólás- és véleménynyilvánítás kapcsán fontosak. 1789-ben az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában is megemlítik, hogy minden polgár szabadon élhet e jogával, de felelősséggel is tartozik érte. Deutsch Tamás emlékeztetett, hogy minden személynek joga van a vélemény-, vallás- és szólásszabadsághoz a magán- és a közéletben is. Ez azt is magában foglalja, hogy a véleménye miatt ne érje zaklatás. Az EU 2004-ben elfogadott Alapjogi Chartája (10. cikk) is elmondja, hogy mihez van joga az embereknek. Deutsch Tamás szerint