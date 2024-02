Döcher-akta: hatalmas alvilági fegyverarzenálra bukkant a rendőrség

A Csontkezű, illetve az alvilág hóhéra gúnynéven emlegetett Döcher likvidálásával kapcsolatban több verzió is napvilágot látott, felmerült egy meghiúsult fegyverüzlet miatti konfliktus, valamint titkosszolgálati szálakat is pedzegettek. Utóbbit azért, mert a gyilkosság helyszínén a katonai elhárítás több munkatársa is ott volt, ám a szerepüket tisztázták a nyomozásban.