Előbb kivégezték a barátainkat, aztán kirabolták a túlélőket

Az impexesek tevékenykedése nyomán pedig 1980 és 2010 között – derül ki a műsorból – egy kutatás szerint 242 milliárd dollár tűnt el Magyarországról, jellemzően off-shore cégekbe.

Mező Gábor kitért arra is, hogy a Mikroszkóp Színpadról (is) ismert idősebb Komlós János és az ÁVH „számtalan ártatlan embert megölt, tönkretett, elpusztított”, mások mellett a pálosszentkúti rendház főnöke, Vezér Ferenc vére is a lelkükön szárad. Komlós főnöke Janikovszky Béla ÁVH-s ezredes, Janikovszky Éva (kommunista) meseírónő férje volt. A két ÁVH-st a koncepciós ügyek nagymestereinek nevezték: „ha ők valakire rászálltak, az el lett intézve. Sokszor halálosan” – fűzte hozzá Mező Gábor.

