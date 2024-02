Felborul a világhatalmi erősorrend?

Harmadik évébe lépett az ukrajnai háború, és még mindig nem látszik, mikor lesz vége. Vajon ez a háború csak egy lesz az évszázadunk hatalmi viszonyait meghatározó konfliktusok sorában? Esetleg eldönti a világhatalmak erősorrendjét? – többek között ezeket a kérdéseket is felteszi a Kontextus legújabb videójában Kiszelly Zoltán politológus. A Jól értesült Optimista című műsorban a Századvég politikai elemzési igazgatója kitér arra, hogy amíg Kijevben azon gondolkodnak, hogy Zelenszkijt követve folytassák-e a támadásokat, vagy inkább védelemre rendezkedjenek-e be, az oroszok továbbra is lendületben vannak.

Vágólapra másolva!

Kiszelly Zoltán A jólértesült optimistában elemzi a szomszédban zajló háború legfrissebb eseményeit, de részletekbe menően beszél a svéd NATO-csatlakozásról, Donald Trump tengerentúli sikereiről és a baloldal tüntetéseiről is. Ez utóbbival kapcsolatban a Kontextus műsorában úgy fogalmazott: a dollárinfluenszerek szemmel láthatóan sokkal jobban tudtak mozgósítani, mint a dollárbaloldal.

Nézze meg az alábbi videót a részletekért! Még több tartalomért látogasson el a Kontextus Youtube-csatornájára!

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK