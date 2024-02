Előkerült Karácsony főtanácsadója, de el is futott a sajtó elől - videó

ugyanis ott hamisíthatták meg a 99 Mozgalom félmilliárdos adománygyűjtésének jegyzőkönyveit - emlékeztet a Magyar Nemzet.

Sajtóhírek szerint Tordai pedig nélkülözhetetlen támasza Karácsonynak, amit a főpolgármester nyilatkozatai is alátámasztanak, ugyanis többször is elmondta nyilvánosan, hogy továbbra is bizalmi embere és a munkavégzés alól sem hajlandó felfüggeszteni.