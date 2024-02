Hogyan áll most a gyermekvédelmi rendszer?

Pontosan egy tavaly bemutatott kutatásunkban taglaljuk annak a helyzetnek a látképét, miszerint a nevelőszülői társadalom egyre inkább elidősödik, ugyanakkor a beáramló nevelőszülői hivatásvállalás szinte ezzel párhuzamosan csökken. Ez a két tendencia, önmagában hordja annak a kockázatát, hogyha érdemben nem tesz valamit a jogalkotó, akkor akár a visszaintézményesülés veszélye is fenyegethet. Bár vannak erőfeszítések arra nézve, hogy miként lehet a nevelőszülői társadalom presztízsét és elfogadhatóságát növelni, mégis úgy gondolom, hogy jóval többre van szükség a nevelőszülői hivatásvállalás fejlesztéséhez. Ahhoz hogy kvalifikáltabb munkavállalói kört tudjunk létrehozni az intézményi otthonnyújtó ellátásban és ahhoz, hogy a nevelőszülői hivatásvállalás egzisztenciális szempontból is vonzóbb és vállalhatóbb legyen, a bérezések vonatkozásában több pénzre van szükség, azért, hogy optimálisabb feltételek között létezhessünk. Ezzel együtt az igazságosság kedvéért azt is meg kell jegyezni, hogy pont az elmúlt időszakban emelte a kormányzat a nevelőszülők nevelési ellátmányát 25 százalékkal. Véleményem szerint ezen az úton kell haladni.

A gyermekvédelem nemcsak a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermeket jelenti, hanem az alapellátás is ide tartozik, például a gyermekjólléti és a családsegítő szolgáltatások köre. Mennyire tartja egységesnek és hatékonynak ezt a rendszert?

Fontos leszögeznem, hogy mindaz, amit a gyermekvédelemmel kapcsolatban megfogalmazok, legyenek azok akár problémák, nehézségek, az elmúlt hosszú évtizedek kormányzati ciklusoktól függetlenül átívelő valóságát is mutatják. Ez vonatkozik az alapellátás és a szakellátás kapcsolatára is. Mi mindig megfogalmazzuk azt a vágyat, hogy az alapellátásnak és a szakellátásnak kéz a kézben kellene járnia, de valójában jócskán van mit csiszolni ezen az együttműködésen. Mert itt a kooperáció záloga kell, hogy legyen az annyira vágyott hazagondozásnak. Az alapellátás, így a gyermekjóléti szolgáltatások köre, bár jobbító szándékkal, de mégiscsak széttagozódott, úgyis mondhatnám összetettebbé, bonyolultabbá vált. A szakellátás felelőssége, például a hozzátartozókkal való kapcsolattartás dimenziójában ugyanakkor nem nélkülözheti az alapellátással való együttműködést.

Az már a gyermekvédelemről szóló társadalmi képzetalkotásról szól, hogy amikor jelzőrendszerről beszélünk, vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy ez nem szimplán intézmények hálózatát jelöli, hanem ahogy fogalmazni szoktam „a jelzőrendszer te magad vagy”. Nem tartom kizártnak, hogy az olvasót és akár mindannyiunkat meglepetésként érhetné, hogy valójában mekkora a látencia mértéke a gyermekekkel szemben elkövetett bántalmazó magatartások terén, legyen az annak bármilyen formája.

Szomorú tapasztalatom, hogy sokszor félnek az emberek jelezni.

Sokan úgy vélik, hogy nem az ő dolguk, vagy majd valaki más intézkedik helyettük. Egy kis faluban az alibi mindig az, hogy mindenki mindenkit ismer, míg a nagyvárosok lakótelepeinél mindenki nagyon közel él egymáshoz. Ott, ahol 30 centiméter választja el két panellakás ajtaját egymástól, és áthallatszik egyik lakásból a másikba a verbális agresszió, gyakran megijednek az emberek, már magától a gondolattól is, hogy esetleg bekopogjanak oda, és megkérdezzék segíthetek-e valamiben. Az elidegenedés, a közöny, vagy egy-egy ilyen helyzet kellemetlen volta a bántalmazott gyermekek ezreinek a látenciáját eredményezheti. A passzivitásunk, valójában kiszolgálója a gyermekekkel szemben elkövetett bántalmazásoknak. Úgyis mondhatnám, a gyermekek helyzete a mindannyiunk által alkotott társadalmunk tünete, közös felelősségünk.

Az Ön véleménye szerint mi a jövő a gyermekvédelemben?

Szerintem fontos, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyermeket. A gyermekvédelmi törvény tartalmi elemeit érdemes alaposabban áttekinteni és felülvizsgálni. Ugyanakkor fontos a kontroll kiszélesítése a szakellátásban, és az alkalmasság kritériumainak újragondolása is szükségszerű. Ahogyan a nevelőszülők esetében is kötelező alkalmassági kritériumok vannak jelen, úgy az otthont nyújtó intézményi ellátásban is bevezetésre kell, hogy kerüljön egy komolyabb szűrőrendszer. Egy önkritikusabb szakmatársadalom létrehozása nem nélkülözheti a befektetett erőforrásokat és anyagi lehetőségeket. Külön-külön egyik sem áll meg, tehát a tudatosabb kontroll és a befektetett pénz idővel meg kell, hogy hálálja az erőfeszítést. Véleményem szerint a kormányzat család- és gyermekpolitikája összességében jó úton halad, de nem szabad elfelejteni a hazai szakmatársadalom diskurzusaiban rejlő értékeket sem. Ezeket mindenkor figyelembe kell venni. A jogalkotónak szabadságában áll az is, hogy depolitizálja a gyermekek védelmét. Folytatni kell az ifjúságvédelem társadalmiasítását. Még erőteljesebben kell kinyitni a gyermekvédelmet a társadalom egésze előtt abban a hitben, hogy sokkal több a jóakaratú ember azokhoz képest, akik előidézői gyermekeink szomorú sorsának. Ennek a kormányzatnak véleményem szerint egyik legnagyobb erénye, hogy hisz az emberben. Ez a fajta hit érvényre kell, hogy jusson a szakma társadalommal való együttműködésben, és a társadalmi felelősség megosztásban. Az ilyen irányú feladat ellátási kötelezettség megosztása, kiszervezése nem állami közreműködök felé, egy jóval egészségesebb szociálpolitikai struktúrát eredményezhet. Meggyőződésem szerint

ebben is jó úton halad a kormány.

A keresztény gondolkodásmód, és a mindig tenni akaró civil kurázsi értékeket jelentenek. Nem lehet a szociálpolitika az állam monopóliuma. Kölcsönösen kell tudnunk segítenünk egymást. Ez a kölcsönösség az, ami valójában állami és nem állami közreműködők közt az összefogást jelenti. Össze kell tudnunk fogni a gyermekért. Gondoskodni képes anya és apa híján, egy ilyen összefogni képes szolidáris társadalom lehet az, ahol a gyermekek ügye nem egyéni érdekek eszközévé silányul, hanem a gyermek, mint önmagában is fontos érték jelenik meg. Ha ezt a szemléletet képesek vagyunk továbbvinni, és elfogadjuk azt, hogy másoknak is lehet igaza, akkor valóban képesek leszünk kinyitni a gyermekvédelmet.