Itt az első gyermekvédelmi szigorítás: pszichológiai alkalmassági vizsgálat lesz a gyermekotthonok vezetőinél

Ennek keretében teljeskörű vezetési, személyiségi kompetenciákat, valamint szexuális devianciákat, függőségeket is vizsgálnak minden gyermekotthon vezetőjénél és helyettesénél. Az erről szóló kormányrendelet hamarosan olvasható is a Magyar Közlönyben, és azonnal hatályba is lép, hogy a vizsgálatok minél hamarabb megkezdődhessenek.

A vizsgálatokat nemcsak az új kinevezéseket megelőzően, hanem a jelenlegi intézményvezetők esetében is elrendelik.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat a Belügyminiszter, Pintér Sándor által jóváhagyott szakmai protokoll alapján történik majd, és kétévente ellenőrzik minden intézményvezető és helyettes esetében.