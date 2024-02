Itt van Varju Lászlónak, Gyurcsány emberének bűnlajstroma!

Az egyik vádpont szerint Varju, Gyurcsány pártjának képviselőjelöltjeként, a 2018-as országgyűlési választások előtt, győzelmi esélyeinek növelése érdekében, visszalépésre akart bírni egy független képviselőt, akinek ezért anyagi ellenszolgáltatást ígért.

A másik két vádpont az ellenzék 2018 decemberi, MTVA székháznál okozott botrányához kapcsolódik, amikor is Varju politikustársaival együtt randalírozott az épületben, összetűzésbe kerülve az ottani biztonsági szolgálattal. A képviselő a vád szerint egy biztonsági őrnek nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott. Az ítélőtábla végül részben megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, így nemcsak választás rendje elleni bűntettben és garázdaságban, hanem testi sértésben is bűnösnek találta Varju Lászlót. Az első fokon kiszabott büntetési tételt, azaz a 900 ezer forintos pénzbírságot ugyanakkor a táblabíróság helyben hagyta. Mivel a testi sértés ügyében első- és másodfokon ellentétes ítéletek születtek, a döntés csak részben emelkedett jogerőre. Varjuék ebbe kapaszkodva be is jelentették fellebbezésüket. A részben jogerősen elítélt baloldali képviselő és pártja Gyurcsány Ferenccel az élen vitatja a független bíróság ítéletének jogosságát, és esze ágában sincs lemondani a mandátumáról.

Balhé a parlamentben és az utcán

A lap szerint amennyire megszokott gyakorlat a baloldalon a következmények nélküliség, annyira jellemző Varju László eddigi politikusi tevékenységére a szabályok be nem tartása, illetve az agresszivitás és a balhézás.