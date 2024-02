„Köszönöm a felszólalását, tisztelt elítélt képviselő úr!” – alaposan helyretették a bűnöző Fekete-Győrt

„Minden pirotechnikai eszköznek, így a füstbomba működésének is az az alapja, hogy kemikáliákat alakít égési melléktermékké, így gázt, hőt, fényt vagy hangot, illetve ezek kombinációját hozva létre. A füstbomba által generált füst tartalmaz nem fém- és fém-oxidokat, egyes változatok fémsókat is, amelyek a legtöbbször nem kifejezetten ártalmas anyagok, de előfordulhat olyan eset, hogy súlyosbítják a meglévő légúti problémákat, ha az ezt belélegző ember ilyennel rendelkezik. Esetükben kiválthatnak akut és krónikus mellékhatásokat is. Ezek az eszközök semmi esetre sem szolgálnak arra, hogy másokhoz vágjuk, illetve más személyekre irányítsuk őket. Arról nem is beszélve, hogy egy rendezvényen, a tömegben lehetetlen tartani azt a biztonsági távolságot, amely egy ilyen füstbombánál kötelező lenne.”

Erre konkrét példa is van Magyarországon. Nemrég súlyosan megsérült két nagymágocsi fiatal, akiknek a kezében füstgránát robbant fel. Könnyen megtörténhetett volna, hogy Momentum bukott elnöke által a rendőrökre hajított füstbomba valakit megvakíthatott, vagy akár meg is ölhetett volna.

Morális bukás

Ifj. Lomnici Zoltán pedig a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, hogy morálisan egyértelműen méltatlanná vált arra (Fekete-Győr András), hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen. Az alkotmányjogász elmondta, hogy aki hivatalos személy elleni erőszakot követ el csoportosan, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel mérlegelése kapcsán a bíróság ugyanakkor figyelembe szokta venni a súlyosbító és az enyhítő körülményeket is.

A szakértő szerint a magyarországi szélsőbaloldali támadások fényében különösen fontos, hogy az ilyen társadalomra veszélyes, hivatalos személyek ellen irányuló, a társadalmi rend megzavarására alkalmas cselekedetek ne maradjanak büntetlenül.

Ifj. Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlésről szóló törvény alapján ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselőnek, ezáltal megszűnik a megbízatása annak, akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen elítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották. Utóbbi esetben azonnali hatállyal megszűnik a képviselő megbízatása.