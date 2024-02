Ma kezdődik a kormánypártok frakcióülése

A kormánypárti politikus fontos ügynek nevezte a szuverenitás megvédését is. Simicskó István pedig közölte, hogy a KDNP-nek továbbra is fontos a magyar családok támogatása, ezért felkérték a kormányt, hogy bővítse a csok rendszerét, hogy minél szélesebb kör igénybe tudja venni.

Simicskó István és Kocsis Máté sajtótájékóztatót tart a Fidesz esztergomi kihelyezett frakcióülésének szünetében 2023. szeptember 21-én

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Az utóbbi időben a frakcióüléseken rendre fontos döntések születtek. Tavaly februárban, Balatonfüreden bejelentették, hogy a Fidesz–KDNP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. 2022 szeptemberében, Balatonalmádiban Kocsis Máté bejelentette, hogy a két frakció arra kérte a kormányt, indítson nemzeti konzultációt az energiaszankciók kérdésében. 2022 februárjában Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést, ahol a legfontosabb téma a felkészülés volt az ország­gyűlési választás kampányára és a gyermekvédelmi népszavazásra. 2021 szeptemberében Esztergomban tartott a Fidesz–KDNP frakciószövetség tanácskozást, amin a gyermekvédelem és a migráció mellett a 2022-es választásokról is egyeztettek a kormánypárti politikusok.