Itt a nagy magyar-svéd megállapodás: új Gripenek jönnek Magyarországra

A magyar külpolitika alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni, és minden országgal arra törekszünk, hogy keressük a közös pontokat - mondta a miniszterelnök. Ritka alkalom, hogy Svédország kormányfője Magyarországon jár. Orbán Viktor köszönetet mondott a svédeknek az 1956-os magyar menekülteken való segítésért, és a befogadásukért. Svédország a döntő partnerünk volt az uniós csatlakozás során - tette hozzá. Svédország a gyorsabb bővítés mellett érvelt, és az áttörést is a svéd elnökség érte el - emlékeztetett a magyar kormányfő.

A jelen is jól néz ki: a kereskedelmi együttműködés egy sikertörténet, mára 3 milliárd eurós érték felé halad a két ország közti kereskedelmi forgalom. Az atomenergia területén is jó az együttműködés, és a svédek is részt vesznek a paksi bővítésben.

Négy új Gripen érkezik