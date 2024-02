Orbán Viktor: Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem

Értékelése szerint a legfontosabbat, a munkahelyeket sikerült megvédeni, sőt, még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint éppen most.



Emellett sikerült megvédeni a nyugdíjakat is és visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit még a baloldal vett el az emberektől - mondta. Az inflációt - a jegybank segítségére sietve - sikerült a rekordmagas 25 százalékról 4 százalék alá szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályán tartani, a minimálbért 15 százalékkal, a szakmunkás minimálbért 10 százalékkal emelni - sorolta, hozzátéve, hogy az eredményekkel "igazán nem lehetünk elégedetlenek".

Középpontban a zöldenergia

A jövő a zöldenergiáé, meg persze azoké, akik gyorsan és ésszerűen tudnak átállni - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta: miután visszataláltunk "a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsiútra", azzal is számot kell vetni, hogy a világ közben sokat változott. A gazdaságban a zöldenergia korszaka már nem kopogtat az ajtón, hanem berúgta azt. A kormányfő szerint a zöldátállás Magyarországnak épp kapóra jön, "két legyet üthetünk egy csapásra". Élhetőbb lesz az országunk, és kiszabadulhatunk a monarchia szétesése óta gyötrő energiafüggőségünkből is - mutatott rá. A zöldátálláshoz Orbán Viktor szerint két dolog kell: a zöldenergiát meg kell termelni, és el kell tárolni. A mi tervünk az, hogy megépítjük Paks 2-t, Paks 1 üzemidejét meghosszabbítjuk, és szélsebesen felépítjük a kisebb-nagyobb naperőműveinket - emelte ki a miniszterelnök.



Már több mint 5600 megawatt napelemes kapacitással rendelkezünk. 255 ezer olyan háztartás van Magyarországon, amely családi minierőművet működtet. Így az energiafogyasztás 15 százalékát már napelemekkel állítjuk elő – mondta Orbán Viktor. Csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében, személyes életterünkben is mindenhol ott lesznek az energiatároló eszközök. Az autóinkban, a házainkban, a munkahelyeken, a gyártelepeken, az ipari parkokban. A magyar kormány erre a célra hatalmas összeget, több százmilliárd forintot fordít – tette hozzá.

Megmentjük az autógyárainkat is - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök rámutatott, hogy a nyugati világban sok autógyárat zárnak be és helyeznek át, "ezt Magyarországon el kell kerülni". Képzeljék el Győrt az Audi vagy Kecskemétet a Mercedes nélkül! - emelte ki a kormányfő. Azt mondta: csak néhány év kérdése, és életünk minden szegletében ott lesznek az energiatároló eszközök, az autóinkban, a házainkban, a munkahelyeken, a gyártelepeken, az ipari parkokban. A magyar kormány erre a célra hatalmas összeget, több százmilliárd forintot fordít - közölte. Hozzátette: a magyar autóipari termelés értéke több mint 13 ezermilliárd forint; több százezer család kenyerét adja, hatalmas szak- és mérnöki tudást halmoztunk fel. A kormányfő kiemelte azokat a területeket, amelyekben Magyarország világszínvonalon sikeres: a gyógyszeriparban, a vetőmagtermelésben, az élelmiszeriparban, az infokommunikációban és az autógyártásban.

A parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO-csatlakozását.

Brüsszel Ukrajna-stratégiája látványosan megbukott

Azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk.Most azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk. Hiába mondtuk, hogy ez a háború két szláv nép testvérháborúja, s nem a miénk, Brüsszel szinte belevetette magát a konfliktusba. A béke melletti álláspontunkkal ugyanúgy egyedül maradtunk, mint korábban a migrációellenessel, és pont ugyanúgy lesz majd igazunk a háború ügyében is. Tragédia, hogy addig több százezer embernek kellett és kell meghalnia – mondta a kormányfő.

Magyarország álláspontja változatlan. Nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba. Nem fogunk fegyvert szállítani.

Az Egyesült Államok egyre inkább vonakodik, egyre csökkenő lelkesedéssel fizeti Ukrajnát. A terhek egyre növekvő része arra az Európára hárul, amelynek gazdasága egyébként is ágynak esett. Nem babra megy a játék, bele fogunk gebedni, és rámehet az egész kontinens. Brüsszel magára hagyta az európaiakat – hangsúlyozta a kormányfő.