Öt éve ígért kórházat Újpestnek Trippon Norbert és Déri Tibor, semmi sem lett belőle

Trippon Norbert kétszer is tehetett volna lépéseket az újpesti kórház ügyéért, hiszen 2007-ben, a bezárások idején is alpolgármester volt, viszont sem akkor, sem a mostani ciklusban nem volt fontos neki a kórház ügye.

A rendszerváltást követően egészen 2011-ig a főváros irányítása alá tartoztak a kórházak. Amelyeket a Demszky-éra 20 éve alatt teljesen elhanyagolt a városvezetés. Az egyes kórházi osztályok felújításának, fejlesztésének a hiánya a fekvőbeteg-intézmények fokozatos ellehetetlenüléséhez vezetettek. A Gyurcsány-kormány időszakában számos kórházat és kórházi osztályt szüntettek meg az ország több pontján is, és így építették le Újpesten is a fekvőbeteg-ellátást is, osztályról osztályra. Ugyanis a kórház egy komplex intézmény, ahol az egyes osztályok egymással összehangoltan működnek.