Simicskó István: A KDNP támogatja Sulyok Tamás államfővé választását

Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a svéd haderő korszerű eszközökkel és erős hadsereggel rendelkezik, a mintegy 25 ezer aktív katona mellett 36 ezer tartalékos van. Svédországgal és Finnországgal így már 50-55 ezerrel több katonával számolhat a NATO - tette hozzá. Reményét fejezte ki, hogy az orosz-ukrán háborúban a NATO részéről is a béke felé lesz elmozdulás. Magyarország mindig is a béke pártján állt, reméljük a NATO-ban is ez a hang erősödik fel - mondta Simicskó István.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK