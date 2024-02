Sportolók és idősek számára fejleszt szuperélelmiszert a ToTu

Hamarosan a polcokra kerülhetnek a ToTu új fejlesztésű kollagénes termékei

A Capriovus projektje három évig tart, de jóval a zárás előtt előrukkol majd különböző új fejlesztésekkel a cég. „Többféle állagú, ízesítésű termékeket szeretnénk majd kínálni a fogyasztóinknak. Aki ivott már kollagénes italt, az tudja, hogy esetenként kellemetlen íze miatt akaraterő kell az elfogyasztásához. Mi most arra fogunk törekedni, hogy élvezetes legyen meginni, megenni a kollagénes termékeket is. Az új termékcsaládokból készül majd a joghurthoz hasonló, kanalazható krémes változat, a tejitaloknál megszokott és poralapú készítmény is, mindenki kedvére válogathat majd” – zárta gondolatát Németh Csaba, a Capriovus kutatás-fejlesztési igazgatója.