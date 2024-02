Teljes lelepleződés a dollárbaloldalon: így próbálták elcsalni a választásokat Gyurcsányék

Kedden látott nyilvánosságot néhány részlet az Állami Számvevőszék jelentéséből, amelyben a 2022-es országgyűlési választások pénzügyi hátterét tárták fel. Mint kiderült, a nemzeti oldalon minden szabályszerűen zajlott, ezzel szemben a dollárbaloldal összesen 261 millió forintot kénytelen befizetni a külföldről érkező, tiltott támogatások miatt. A büntetés mértéke azonban tovább nőhet, hiszen egy több mint 1,4 milliárd forintos költés esetében még zajlik a vizsgálat, amelynek végeredménye akár 2,8 milliárd forintos bírságot is jelenthet a baloldali pártok számára. Az is kiderült, hogy már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódik a guruló dollárok ügyében.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kedd reggel tette közzé részjelentését a 2022-es országgyűlési választások kampányának pénzügyi hátteréről, mely során a baloldali pártok és civil szervezetek mintegy 4 milliárd forintnyi külföldi forrást használtak fel. Az összegből 1,8 milliárd forintot is meghaladó összeg került Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmához (MMM), az összeg pedig Karácsony Gergely tanácsadójától, Korányi Dávidtól származik. Fotó: facebook / Karácsony Gergely

A jelentés szerint a számvevőszék 261,26 millió forintnyi pénz felhasználását és eredetét tárta fel, azonban további 1,423 milliárd forinttal kapcsolatban a NAV folytat vizsgálatot, amely akkor kerül nyilvánosság elé, amint a nyomozás lezárul. Az előbbi összeggel kapcsolatban kiemelték, hogy olyan szolgáltatások ellenértékéből adódik össze, amelyet az MMM nem piaci áron finanszírozott, így a hat érintett párt ennyit – 43,5 millió forintot fejenként – köteles befizetni, vagy ennyivel csökkentik a politikai formációk állami támogatását. Az ÁSZ a jelentésben megállapította, hogy a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd „a választási kampányban a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét figyelmen kívül hagyta, a törvényi előírásokat megkerülte a közös kampányuk finanszírozása, a kampányköltések mértékének korlátozása és a kampányelszámolás tekintetében.” Azt is megállapították, hogy mivel az MMM és a teljes baloldali összefogás közösen kampányolt, így a Mári-Zay-féle szervezet tevékenysége és költései alkalmasak voltak a választások befolyásolására.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Az is kiderült, hogy pontosan mire költötték a baloldali pártok a guruló dollárokat. Így tudtak például elképesztő összeget költeni SMS kampányokra, automatizált telefonhívásokra, közösségi média hirdetésekre, valamint adatbázis kiépítésére. Erre összességében 860 millió forintot költött a dollárbaloldal, és ebből jócskán jutott a Bajnai Gordonhoz kapcsolódó DatAdat nevű vállalathoz is. Emellett 365 millió forintot költöttek plakátokra, szóróanyagra és egyéb kampányeszközökre, de 324 millió forintos kiadás volt a különböző rendezvények és kampánygyűlések szervezése miatt is.

A most kiszabott büntetés azonban könnyen növekedhet még, hiszen nagy valószínűséggel a NAV által vizsgált 1,4 milliárd forint esetében is megállapítják majd, hogy az tiltott módon érkezett a dollárbaloldalhoz. Amennyiben ez így történik, akkor a hat pártnak 2,9 milliárd forintot kell visszafizetnie. Az ÁSZ elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ha a NAV mindent rendben talál, akkor nem valósul meg a tiltott finanszírozás. Kiszelly Zoltán, a Századvég igazgatója szerint a bűn nem marad megtorlás nélkül, hiszen a törvények már 30 éve tiltják a pártoknak, hogy külföldi pénzeket fogadjanak el, s ha ezt mégis megteszik, az nem maradhat következmények nélkül. A szakértő a Mandinernek úgy fogalmazott, hogy miután ezek a pártok a 2022-es kampányban a guruló dollárokkal trükköztek, most szó szerint megkapták ennek a számláját. Szerinte az ÁSZ a döntéssel példát is akar statuálni, annak érdekében, hogy a jövőben ne történhessen hasonló eset, a pártok ne tudják kijátszani a jogszabályokat. A baloldali pártok természetesen azonnal őrjöngeni kezdtek az ÁSZ jelentésében megfogalmazottak miatt. Tordai Bence jogtalannak és aránytalannak nevezte a döntést, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke Z. Kárpáti Dániel szerint nem volt közük az ügyhöz, Donáth Anna pedig zavaros magyarázkodásba kezdett a szokásos baloldali sablonszövegeket végigmondva.

Kiszelly ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ugyan próbálnak tagadni, de minden jel arra utal, hogy a javukra használták fel ezt a pénzt. Együttes kampányt folytattak, amelyet közös, központi stáb irányított, például közösen döntötték el a még a szövegeik betűméretét, plakátjaik színét is, s azt, mire költik a guruló dollárokat.